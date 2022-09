Fracasa otra vez, fracasa mejor, dice una frase de un personaje de Samuel Beckett que algunos sospechosos gurús de la autoayuda han hecho suya. Arturo González-Campos es mucho más directo: no pasa nada si fracasas. Sobrevivirás. Y es cierto: no queda otra que levantarse y seguir.

Enhorabuena por tu fracaso (Plan B) es «un desnudo integral» del autor, «una oda a lo genuino y una invitación a que te atrevas a persistir en lo que te apasiona. Un relato sobre esos fracasos que, solo a veces, se convierten en éxitos. Listas de canciones, de películas, de libros, pequeñas historias personales que se hacen universales y anécdotas amargamente tristes.»

El humor atraviesa toda la obra de González-Campos, que también es guionista y monologuista. Ha trabajado en El club de la comedia, La noche con Fuentes y cía, Jó qué noche, Mi año favorito o Los Seriotes.

¿Cuáles son los mandamientos de un fracaso sano? Ver el éxito como una parada en el camino, no como un final. No equiparar el dinero al éxito; no tienen nada que ver. No vivir el error como algo terrible, sino como una oportunidad. Ir hasta el final sin miedo, esforzarse sin sufrir. Observar, saberse afortunado: «Hablar de las cosas que valen la pena es la segunda cosa más fabulosa del mundo, justo después de disfrutar con las cosas». No criticar a lo loco; el que ha hecho un trabajo dejó ahí horas de su vida, y merece una consideración.

En su entrevista en Página Dos, González-Campos habla de esos autores tan adelantados a su tiempo que salen al mundo con una obra que no solo es incomprendida, sino a veces vilipendiada. «Hay grandes libros y grandes películas que nacieron siendo un fracaso, como Blade Runner. La sociedad ha necesitado un tiempo para asimilarlas». Su libro tiene mucho de personal. «Comparto los fracasos que he vivido y no pretendo ser ejemplo de nada. Es una reflexión acerca de las cosas que me han ocurrido, y las enseñanzas que he sacado de ahí.»