'Becky Riot', un sorprendente cómic sobre el fracaso y la soledad en la adolescencia

Todos conocéis a la famosa banda feminista de punk-rock rusa Pussy Riot, se ha enfrentado en numerosas ocasiones con Putin por su defensa de los derechos LGTBI, el feminismo o la libertad artística y de expresión (y que lo ha pagado caro). Ellas han sido la fuente de inspiración para Becky Riot (Astiberri), la primera (y sorprendente) novela gráfica del joven historietista y diseñador gráfico Mariano Pardo (San Javier, 1993), con la que ha ganado el Premio Injuve a la Creación Joven.

Mariano nos comenta como nació este cómic: "Surgió como un ejercicio que nos propusieron en clase. Debíamos contar una historia basada en una noticia real, pero yo me inventé una historia a partir de unas declaraciones de la banda en las que invitaban a la gente a sumarse al proyecto, como se ve en el cómic. Siempre me han gustado las Pussy Riot, seguí de cerca el fenómeno en su momento y me parecía divertida la idea de que alguien les tomase el relevo, pero que se moviese motivado por otras razones".

"Las Pussy Riot son provocadoras, subversivas e insumisas -añade el dibujante-, y tenía sentido que Becky se interesase por ellas porque al comienzo del cómic ella siente que su voz no se escucha, ni en su casa ni en el instituto".

Imposible no enamorarse de la protagonista, esa joven que parece no encajar en ningún sitio, que no tiene amigos y cuyos padres se están divorciando, lo que la llevará a buscar inspiración en las Pussy Riot. " No creo que Becky odie a todo el mundo -asegura Mariano-. De hecho, ella cree que quiere a todo el mundo, o eso dice al final del primer capítulo. El resto es fachada en realidad. No sé, creo que está hasta el coño de determinadas cosas que le hacen daño , pero que lo hace todo lo mejor que puede, simplemente. Se siente como una fracasada después del abandono de su padre y de ver lo estancada que está en el instituto. Pero no lo es, no es una fracasada ".

A nivel gráfico, aparte de esas influencias mencionadas, destaca el color rosa que inunda todas las páginas. " Quería hacer un cómic muy pop y le he prestado mucha atención a los colores , pero para seleccionarlos me he dejado guiar por la intuición. Los colores son clave. Están ligados a las emociones, no hay que subestimarlos. Pero no puedo explicar por qué elegí el color rosa de las páginas más allá de porque es un color que me flipa y que funciona muy bien con la historia. Además, este rosa es un rosa muy específico, casi pastel, casi salmón . Es uno de mis colores favoritos. También le da un aspecto distintivo al cómic, que es algo que me gusta. Lo eleva".

Esos personajes complejos y ese sentido del humor negro nos recuerdan a algunos grandes artistas, como confiesa Mariano pardo: " Las influencias de Daniel Clowes o Todd Solondz son evidentes , pero he bebido de todas partes. He acudido mucho a Los Simpson porque como cualquier persona de mi generación, crecí viendo la serie y la forma que tiene mi cerebro de componer imágenes es muy similar a los típicos planos que hay en Los Simpson".

A pesar de tratar temas serios y complejos, Mariano lo hace con un elogiable sentido del humor (a veces muy negro) y de la ironía, lo que da lugar a situaciones realmente delirantes. Le preguntamos cómo definiría su sentido del humor: "No sé, creo que es random porque a menudo mis chistes no aterrizan, pero otras veces he sido capaz de hacer a alguien llorar de la risa . Así que supongo que es experimental. O accidental".

"Becky Riot escucharía a Lorde o The Smiths"

Becky Riot también es un cómic que no se puede entender sin música. "Sí, es esencial -confiesa Mariano-. No concibo mi vida sin música. Supongo que le pondría Pussy Riot por razones obvias, y ya... tiraría de Lorde, porque Becky tiene un póster de ella en su cuarto, sobre su cama. También Nine Inch Nails y Massive Attack, Depeche Mode... y creo que Radiohead, Deftones y The Smiths. No es por hacer apología de Morrissey, pero sí creo que Becky está en una época en la que escucha The Smiths, para bien o para mal".

Página de 'Becky Riot'

Como os contábamos al principio, gracias a este cómic Mariano ha conseguido el Premio Injuve a la Creación Joven. "Ha sido un empujón en el buen sentido. Creo que ha sido el factor definitivo para centrarme en el proyecto en serio y dejar de hacer el puto vago. No sé qué hubiese pasado si no lo hubiese recibido, sinceramente. A lo mejor todo habría salido igual, o a lo mejor nunca lo hubiese acabado. En mi caso, a menudo me cuesta acabar los proyectos y pienso que una institución apueste por ti siempre te motiva a ponerte serio y a cumplir con tu propuesta".

Tras este sorprendente debut, esperamos impacientes los nuevos trabajos de Mariano. "Estoy desarrollando un proyecto nuevo de novela gráfica, pero no me gusta hablar de proyectos hasta que no están avanzados. De momento estoy tanteando a ver adónde me lleva la historia y eso. A mí me gustaría dedicarme a esto de los tebeos en un futuro, pero de momento voy paso a paso. Sí es verdad que me encantaría poder continuar la historia de Becky y ver cómo le va en el inicio de su etapa como joven adulta. Creo que sería muy guay enriquecer más su historia porque da para mucho como personaje".