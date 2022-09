Colau demana a Sánchez accelerar l'aprovació de la llei d'Habitatge

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha pressionat al president del Govern, Pedro Sánchez, perquè acceleri l'aprovació de la llei d'Habitatge. Colau es mostra "preocupada" per la dilatació de la tramitació de la norma al Congrés i aquest dilluns en una entrevista a 'Fora de plató', ha marcat condicions: "Els nostres vots només es donaran si efectivament es regulen els lloguers i si hi ha una alternativa per a desnonaments de famílies vulnerables".

“@AdaColau admet que li “preocupa” que es dilati la llei de l’habitatge al Congrés.



��️ “Els nostres vots només es donaran si es regulen els lloguers i si hi ha una alternativa per a desnonaments de famílies vulnerables” | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/84ak2jLQcy pic.twitter.com/OsDYCR2dl8“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 19, 2022

"Dono per fer que el president Sánchez complirà, però s’està endarrerint massa", ha reconegut Colau. A l'esmorzar informatiu 'Fora de Plató' organitzat per RTVE a Catalunya, l'alcaldessa ha assegurat que ja ha tingut temps de parlar sobre aquest tema amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i encarregada del tema, però Colau demana a Sánchez celeritat en una llei que considera "les famílies no poden esperar".

“#ForaDePlató | Colau es mostra "expectant" amb el president del Govern sobre les seves promeses de la llei d’habitatge.



��️ “Dono per fer que el president Sánchez complirà, però s’està endarrerint”

@AdaColau

@OriolNolis

#RTVELaQueQuieres



��https://t.co/UTjNBUvaSy pic.twitter.com/9CKgF0f0yz“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 19, 2022

En aquesta línia, l'alcaldessa de Barcelona ha reclamat també al Govern de la Generalitat 1.000 pisos d’habitatge públic de la taula d’emergència. Afirma que l'Ajuntament està fent "el màxim, i més enllà dels màxims" i critica que es desviï l'atenció de temes tan "urgents".

"Quan veig que dia rere dia la notícia de la Generalitat és que Junts i ERC es barallen i no diuen res dels 1.000 pisos d'emergència que ens deuen i penso en totes les famílies amb noms i cognoms que estan esperant aquests pisos. La veritat és que se'ns comença a acabar la paciència", denuncia Colau qui assegura que és una situació que es repeteix en altres municipis catalans.

Inici de les obres de la Rambla A l'entrevista amb el director d'RTVE Catalunya, Oriol Nolis, Colau també ha posat data a l'inici de la primera part de les obres de la Rambla que començaran el 3 d'octubre i que duraran 18 mesos. “#ForaDePlató | Ada Colau anuncia que les obres de la Rambla de Barcelona començaran el 3 d’octubre. La primera fase durarà 18 mesos.



��️ “El centre històric necessitava obra pública per desturistificar-lo

@AdaColau @OriolNolis #RTVELaQueQuieres



��https://t.co/UTjNBUvaSy pic.twitter.com/r4gqrGGAMO“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 19, 2022

Eleccions municipals el 2023 Colau també ha parlat sobre les pròximes eleccions municipals del 2023 en què repetirà com a candidata amb la intenció d'aconseguir un tercer mandat, però ha volgut matisar en què espero poder guanyar amb més vots que en les eleccions anteriors. "Aspiro a guanyar amb millors resultats que el 2015", ha admès Colau durant l'entrevista. “#ForaDePlató | Colau es mostra optimista amb els resultats de les futures eleccions municipals del 2023.



��️ “Aspiro a guanyar amb millors resultats que el 2015”

@AdaColau @OriolNolis #RTVELaQueQuieres



��https://t.co/UTjNBUvaSy pic.twitter.com/ZT8tObW6fr“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 19, 2022

Colau ha fet valdre el seu model de ciutat i totes les polítiques i projectes que ha posat en marxa l'Ajuntament durant els seus mandats. Colau confirma que optarà a un tercer mandat

"L’ampliació de l'aeroport és negacionisme climàtic" Sobre l'ampliació de l'aeroport de Barcelona - El Prat, Colau ha criticat que es torni a plantejar el projecte d'ampliació que ha titllat de "negacionisme climàtic". L'alcaldessa ha valorat positivament l’electrificació dels creuers que atraquen a Barcelona, però considera que "no és suficient". "No és un problema de contaminació, és un tema de col·lapse de la mobilitat. És on s’ha de posar ordre".