Griezmann: ¿mejor modelo o futbolista?

Sus continuos cambios de imagen, sus tatuajes, y su estilo desenfadado y auténtico a la hora de vestir son pruebas más que suficientes para afirmar que al futbolista francés Antonie Griezmann le gusta seguir las tendencias de moda y saber cuáles son las que mejor se adaptan a su forma de ser. Un estilo que se basa en clásicos actualizados, looks urbanos y fáciles de llevar. Muy popular entre el público masculino dentro del terreno de juego, pero su imagen y su imponente físico le ha catapultado como uno de los más deseados fuera del terreno de juego. Deseado por los equipos, protagonizó el trueque del verano al regresar al Atlético de Madrid procedente del F.C Barcelona.

02.28 min Antonie Griezmann, estilo dentro y fuera del campo

Los futbolistas cuidan mucho la imagen y son conscientes del gran atractivo que tienen para las campañas de publicidad. El rey es sin duda David Beckham, al que han seguido otros nombres como Gerard Piqué, Zidedine Zidane, Fernando Torres, Sergio Ramos y un largo etcétera. Incluso los hay que llegan a sacar su propia línea de moda y complementos. Los jugadores de fútbol son en parte los responsables que a muchas chicas les guste este deporte. Aquí os contamos algunas razones por las que el jugador del Atlético de Madrid lo consigue.

Su estilo que se basa en clásicos actualizados, looks urbanos y fáciles de llevar IG Griezmann

1- Es uno de los fichajes estrella. No sólo quieren ficharle los equipos de fútbol, sino también las firmas de ropa. El delantero del Atlético de Madrid ha decidido dar el paso y adentrarse en la industria de la moda y ha hecho sus pinitos como modelo. Le gusta la ropa con estilo, pero sin renunciar a la comodidad. Se identifica con un estilo informal y contemporáneo y huye siempre que puede de la estricta etiqueta: "No me gusta mucho cuando es un evento que hay que ir muy arreglado. Me gusta ir bien vestido y con estilo, pero con comodidad".

2- Cuidar de su físico forma parte de su vida profesional pero no se considera nada coqueto: "No soy mucho de ponerme cremas, ni productos en el pelo. Soy más bien muy básico en este sentido".

3- Le llaman El Principito. En Francia fue descartado de algunos equipos de futbol cuando era niño por no ser lo suficientemente alto. La Real Sociedad apostó por él cuando tenía 13 años y era un niño flaquito y desgarbado, con el pelo rubio de surfero y parecido al entrañable personaje de Saint-Exupéry.

4- Se siente muy orgulloso de ser futbolista y de ser un referente en el mundo del deporte: "Tengo el mejor trabajo del mundo que al fin y al cabo es un juego que da alegría a la gente y sonrisas a los niños y se sientan orgullosos de su equipo y de su jugador favorito".

5- Sus cambios de look son constantes. Lo hemos visto con el pelo rubio natural, rubio platino, cresta, media melena, con trenzas de boxeadora, casi rapado… y todo le queda igual de bien.

6- Como casi todos los futbolistas adora los tatuajes. En su mano derecha podemos leer ‘hope’, que significa esperanza en castellano. En su brazo derecho tienen tatuada a la Virgen María y a Jesús. En el brazo izquierdo resalta ‘Fame’, en honor al cuarto disco de Chris Brown.

7- Sabe manejar muy bien las redes sociales que se han convertido en su mejor plataforma para mostrar su día a día. Acumula más de 36 millones y medio de seguidores. Suele enseñar escenas tiernas con sus hijos, declaraciones a su mujer, viajes de su equipo y el ritual que es para él vestir unos bóxeres de Bob Esponja para jugar sus partidos.

Los cambios de looks en su pelo son constantes: al natural, rubio platino, trenzas, rapado... y todo le queda igual de bien Gtres

Un jugador con mucha personalidad y estilo dentro y fuera del campo. Su forma de vestir sirve de ejemplo a sus seguidores. Siempre elige una paleta de colores neutros que se puede adaptar a todos los gustos y edades de los miles de seguidores que le siguen en redes sociales, y donde manifiesta su amor por su equipo al declarar que el Atlético es el mejor lugar para ser feliz.