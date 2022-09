Hollywood llora la muerte de una de las últimas estrellas de su Edad Dorada. Marsha Hunt, una de las actrices más longevas. Participó en películas como Más fuerte que el orgullo, El proceso de Mary Dugan o El valle del destino y ha fallecido a los 104 años de edad. Con ella se va también el recuerdo de aquel cine en el que brillaron Vivien Leigh, Olivia de Havilland o Clark Gable. De hecho, Marsha Hunt estuvo a punto de protagonizar uno de los filmes más recordados de la época, Lo que el viento se llevó, pero la sustituyeron.

Aunque Melanie ha llegado a nuestros días encarnada por Olivia de Havilland , el papel estuvo antes en manos de Marsha Hunt. "Durante alrededor de un fin de semana , parecía que me habían elegido como Melanie, que es la prima de Scarlett O'Hara. Entonces un ejecutivo cambió de opinión y perdí el puesto. Cuando fui a Hollywood me advirtieron de que me romperían el corazón y perder a Melanie fue ese momento", recordaba Marsha Hunt en una entrevista de BBC .

La huella de Olivia de Havilland

El personaje fue a parar a Olivia de Havilland, un papel con el que la actriz ha pasado a la posteridad, si bien son muchas otras las populares películas en las que participó la hermana de Joan Fontaine, entre ellas La vida íntima de Julia Norris y La heredera, con las que ganó dos premios Oscar. Olivia de Havilland estuvo también nominada por Lo que el viento se llevó en la categoría de mejor actriz de reparto, pero la estatuilla se la llevó Hattie McDaniel, la criada de Escarlata O'Hara. Ella fue la primera mujer negra en hacerse con el galardón.

Olivia de Havilland

Lo que está claro es que Lo que el viento se llevó no habría sido lo mismo sin Olivia de Havilland, empezando por la escena en la que Rhett Butler se derrumba tras el aborto de Escarlata. Clark Gable no quería llorar porque "pensaba que no era masculino", pero Olivia le convenció. "Puedes hacerlo, sé que puedes hacerlo y serás maravilloso...", le dijo antes del último intento, como recordaba ella en una entrevista de The Associated Press recogida por Today. "Justo antes de que las cámaras rodaran, podías ver las lágrimas brotar de sus ojos e interpretó la escena de manera inolvidable. Puso todo su corazón", aseguró la actriz.