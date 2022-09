En los duros momentos que ha pasado Ricky Martin ha tenido a su lado a Jwan Yosef. Son la viva imagen del amor, están enamorados y no ocultan su felicidad en las redes sociales. Confirmaron su relación en 2016 y enseguida empezaron a planear la boda. Así lo contó el cantante cuando fue al programa de Ellen DeGeneres. "Nos conocemos desde hace más de un año, pero oficialmente desde enero. Fui yo quién le pidió matrimonio. Estaba muy nervioso, pero me arrodillé, saqué una bolsa de terciopelo y, en lugar de preguntarle si quería casarse conmigo, le dije: ¡Tengo algo para ti! Él me preguntó qué era y yo le dije: ¡Quiero pasar el resto de mi vida contigo!", recordaba el cantante, que no se sorprendió con la respuesta de su amor. "¿Pero cuál es la pregunta?, me dijo, y entonces yo le pregunté: ¿Te quieres casar conmigo? Fue muy bonito, y media hora después tuve que preguntar de nuevo si me había respondido que sí".

Es ya habitual verlos en momentos familiares, en la intimidad, manifestando su complicidad y celebrando su vida. No siempre fue así. "Yo, un hispano, gay, casado con un hombre árabe, viviendo en Estados Unidos en la era de Trump. No es fácil. No lo es. Pero yo no soy una víctima. Al contrario. Vamos a utilizar nuestra voz para todos aquellos que no son escuchados. No podemos seguir diciendo en broma ¡ay, jodido negro! o ¡jodido maricón! sólo porque es así, porque es mi amigo y a él no le molesta. Así que basta. Yo no puedo cambiar el mundo, aunque sí puedo cambiarme a mí y a mi familia", decía en una entrevista con la revista ELLE.

Ricky Martin con Jwan Yosef durante unas vacaciones en Porto Cervo, Italy. GTRES

La pareja tiene tres hijos Ricky Martin y Jwan Yosef se casaron a finales de 2017 en una ceremonia íntima, con tan solo 15 invitados. Tienen cuatro hijos: los mayores, Matteo y Valentino, los tuvo por gestación su subrogada, y ya junto a su marido tuvieron a Lucía y Renn "Valentino es el señor de la paz y el amor. Ama las flores y la naturaleza. Es zen y noble. Matteo es más emprendedor, es alfa y líder. Le dice a su hermano lo que debe hacer y no hacer ", contaba orgulloso a la revista Advocate. Forman una familia numerosa, algo de lo que siempre ha presumido el cantante cuando le preguntan en las televisiones y revistas. La música es su pasión, pero la familia es lo que realmente le hace feliz. Un sentimiento que comparte con su marido. Ricky y Jwan se conocieron a través de una red social. Jwan Yosef es de origen sirio y se dedica al mundo del arte. El cantante contactó con él para decirle que admiraba su trabajo y la relación de amistad que surgió entre ellos se convirtió en amor cuando Ricky viajó a Londres para 'desvirtualizarse'. Jwan Yosef en un desfile de la casa Berluti GTRES

¿Quién es Jwan Yosef? Ricky Martin tiene 50 años, cumplirá 51 en diciembre, y Jwan Yosef tiene 38 años. Su padre es kurdo musulmán y su madre es armenia cristiana ortodoxa. Jwan Yosef nació en Siria, pero creció en Suecia. Siempre demostró su talento para la pintura y sus padres lo potenciaron, matriculándolo en la Escuela de Pintura Pernby de Estocolmo. Con 22 años se trasladó a Estocolmo y se formó en el Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, donde se licenció en Bellas Artes. En su página web se dice que luego hizo un máster en Central Saint Martins de Londres y desde 2011 expone su trabajo en distintas ferias y galerías. Ha hecho dos exposiciones individuales: Painting about Sex, en Londres, y Flesh and Violence, en Estocolmo. En 2013 le premiaron con el Threadneedle y el BEERS Contemporary de arte emergente y es miembro fundador de The Bomb Factory Art Foundation, que tiene su sede en Londres.