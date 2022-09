La última precuela de Toy Story protagonizaba cientos de titulares hace unos meses: En Lightyear se podía ver a dos mujeres dándose un beso, un gesto aplaudido por muchos y criticado por algunos, hasta el punto de que algunos países prohibieron la película. Ahora es otra ficción de animación la que da otro paso más en la representación del colectivo LGTBI: la famosa serie Peppa Pig ha incluido por primera vez una pareja de lesbianas. Las presenta su hija, Penny Polar Bear, amiga de la protagonista: "Soy Penny y vivo con mi mamá y mi otra mamá. Una mamá es doctora y otra mamá cocina espaguetis", asegura el personaje, un retrato familiar del que todo el mundo habla.

También en Arthur

Peppa Pig es una de las series infantiles más populares, tanto en Reino Unido como en España. No es, sin embargo, el primer programa infantil que incluye a una pareja del mismo sexo. El caso más famoso es el de Arthur, una serie que lleva décadas en antena, desde 1996. En 2019, durante el estreno de su vigésimo segunda temporada, Arthur y sus amigos acudían a la boda de su profesor, Nigel Ratburn, con su novio. ¿Otras series que también han incluido a personas del colectivo LGTBI? Steven Universe o My Little Pony: La magia de la amistad.