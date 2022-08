“Cuando murió Raísa casi dejé de caminar”, confesaba Mijaíl Gorbachov hace unos años a la revista Esquire. Unas palabras que prueban la profunda admiración que uno de los personajes clave del siglo XX profesaba hacia su esposa. Hoy el mundo llora la muerte de este exmandatario que se mantuvo en el poder entre 1985 y 1991. Comenzó al frente del Comité Central del Partido Comunista, para convertirse después en el último jefe de Estado de la Unión Soviética. En el cargo, fue uno de los artífices del fin de la Guerra Fría, hecho por el que recibió en 1990 el Premio Nobel de la Paz. El político ruso contó en cada uno de sus pasos con el incondicional apoyo de su esposa, Raísa, una mujer elegante que rompió con el estereotipo de primera dama soviética y que ayudó a impulsar la imagen de su marido en Occidente. ¿Quién fue realmente Raísa Gorbachov?

El propio político reveló que, en un inicio, ella no estaba interesada en una relación, pero su conexión tan intensa como duradera en el tiempo, trastocó por completo sus planes. Estas confesiones forman parte del libro autobiográfico del ruso, publicado en 2012 bajo el título Solo conmigo mismo en el que aclara: “sentí que perdía la cabeza, quería ver a Raísa y estar donde ella estuviera” . Cuenta que ella acababa de salir de una separación dolorosa y se negaba a salir con él. Una negativa que se prolongó hasta su romántico primer beso, durante una tormenta eléctrica en un parque de Moscú . “Recuerdo su cara en un relámpago, sus ojos asustados. La abracé y de manera torpe pero apasionada comencé a besarla”, añadía en sus memorias sobre el inicio de su gran historia de amor. Tras su boda, el matrimonio se muda a Stavropol, donde Gorbachov empieza a ascender en el Partido Comunista. En 1979, a sus 49 años, era el miembro más joven del Politburó, mientras su esposa impartía clases de filosofía y sociología .

Raísa y su poder en la sombra

En 1985, Gorbachov es elegido secretario general del Partido Comunista. Lo que le sucede forma parte de la historia contemporánea. En sus mencionadas memorias, el político confesaba que, durante su etapa en el poder, siempre contó con los consejos de su mujer. “Llamaba a Raísa o ella me llamaba a mi dos o tres veces por día”, añadía. De esta forma, Mijaíl confirmaba la gran influencia que su mujer tenía en él, a la vez que se adelantaba a negar que Raísa ejerciese el poder en la sombra. El ex mandatario se hacía eco del rumor que durante años adjudicaba algunas de sus decisiones políticas a su esposa. "Esas historias constantes de que ella tomaba decisiones políticas o que me presionaban son tonterías. Ella ni siquiera sabía cómo funcionaba el Politburó", llegó a afirmar con rotundidad.

El matrimonio Gorbachov junto a los entonces Reyes durante una visita oficial a España en 1990 EFE EFE

Raísa fue muy criticada por lucir costosos trajes entallados y abrigos de piel, en una época en la que muy pocas mujeres del país tenían acceso a ese tipo de vestuario. La que fuera primera dama de la Unión Soviética llegó a confesar que en alguna ocasión revendió prendas en tiendas de segunda mano. En cualquier caso, su imagen de elegancia transformó por completo la imagen que se tenía de las esposas de los mandatarios. Lo que sí logró Raísa Gorbachov fue explotar sus recursos en la preservación de la herencia cultural rusa, así como en la investigación contra el cáncer infantil, entre otras causas. La siberiana fue embajadora y creadora de numerosas fundaciones, algo que hizo hasta que la enfermedad se lo impidió.