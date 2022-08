Solo el 15% desconecta en vacaciones

Con bata blanca se emite los viernes a las 11:05 h y los lunes a las 06:30 h UTC.

Las nuevas tecnologías nos han hecho avanzar mucho a nivel laboral, pero han traído consigo ataduras que impiden que descansemos como es debido durante el periodo vacacional. Un informe sobre Desconexión Digital, presentado por InfoJobs, asegura que solo el 15% de los españoles logrará no atender llamadas ni emails de trabajo a lo largo de las vacaciones de verano.

“Incluso, aunque no sea en forma de correo o de llamada, en nuestra mente cuesta hacer una desconexión. Es la dinámica que llevamos, el hábito de conectarnos, por tener demasiado cercanas las herramientas de trabajo, y por eso cuesta”, opina Xavi Sala, experto en recursos humanos de Prosperity Digital, una agencia de contratación especializada en el sector digital. “También hay una presión en cierto tipo de empleos que te hace tener miedo a perderte algo, a no rendir o a dar la sensación de que no te importa lo suficiente el trabajo”, añade.

La cultura de la empresa suele marcar los hábitos de sus empleados, según confiesa Sala, “y eso empieza desde arriba, desde dirección, que son quienes marcan la línea a seguir. Hay que dejarlo claro desde el principio: es importante el balance vida-trabajo”.

¿A quién le cuesta más desconectar? Según el análisis, los hombres desconectan menos que las mujeres. El perfil que menos desconecta es el de un hombre, entre los 45 y los 65 años, autónomo o trabajador por cuenta propia y con cargo de responsabilidad. Por otro lado, el perfil del profesional que más consigue desconectar es mayoritariamente mujer, joven (de 16 a 34 años), que trabaja por cuenta ajena (indefinidas, temporales y en prácticas) y con cargo de empleada o especialista. Por comunidades autónomas: Andalucía y la Comunidad Valenciana son las dos con menor desconexión tanto fuera del horario laboral como en vacaciones.