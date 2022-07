La natación llegó a su vida casi de rebote. Los problemas de salud que atravesó durante su infancia empujaron a David Meca a abrazar un 'hobby' que convertiría en profesión. Tras empezar a nadar por pura prescripción médica, el catalán finalizó su carrera convertido en el nadador más laureado en aguas abiertas. Varias veces campeón del mundo en esta disciplina, Meca se convirtió a finales de los 90 -y durante la primera década del actual siglo- en un gran reclamo para las marcas comerciales gracias a los numerosos retos que acometió y superó con éxito.

En 1999, el deportista fue el primero en “huir” a nado y con grilletes de la prisión de Alcatraz, uniendo la isla con la bahía de San Francisco. Ese mismo año, batiría el récord mundial cruzando el Estrecho de Gibraltar en dos horas y media, un reto que sería recurrente a lo largo de toda su carrera. Años más tarde, en 2006, sería también el primer hombre en cruzar a nado de la península a Baleares. Lo hizo recorriendo los 110 kilómetros que separan la isla de Ibiza de Jávea. Precisamente esta localidad alicantina, es uno de sus lugares favoritos de España a los que, una vez retirado del deporte profesional, acude habitualmente para desconectar.

David Meca: el deportista más mediático

Su éxito en el deporte convirtió a Meca en uno de los personajes televisivos más célebres de principios de siglo. El nadador llegó a compaginar su profesión con apariciones como actor, presentador y concursante de diversos formatos. Gracias a su participación en programas como el recordado ¡Mira quién baila! de esta casa, el catalán llegó a ser uno de los rostros más conocidos por los espectadores. “Todo lo que venía lo hacía”, declaraba hace algún tiempo al diario AS. “Aproveché mi momento y cuando me retiré decidí que ya no era mi mundo”, añadía. Siguiendo esta filosofía, sus apariciones públicas empezaron a ser contadas a finales de la pasada década.

Económicas, Arquitectura e Interpretación: hasta tres carreras estudió el nadador en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Lo hizo a partir de una beca deportiva en 1993 y esos estudios le han valido hoy para iniciar una nueva etapa profesional. Meca vive actualmente al margen de los focos, dedicado a su propia empresa de construcción en la que ejerce de arquitecto. Una actividad que constituye su principal fuente de ingresos y que compagina con su labor como coach motivacional, dando charlas en las que promueve la cultura del esfuerzo a la hora de alcanzar el éxito. A sus 48 años, continúa entrenando a diario, no para competir, sino como divertimento personal. La natación es y siempre será su vida.