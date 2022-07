Top of the Lake es una serie de culto que sigue la investigación de la detective Robin Griffin, interpretada por Elisabeth Moss (El cuento de la criada), que regresa a su pueblo natal de Lake Top en Nueva Zelanda, donde se grabó la primera temporada en 18 semanas. Griffin se traslada hasta alí para investigar al culpable de la violación a Tui Mitcham (Jacqueline Joe), la hija de 12 años de Matt Mitcham (Peter Mullan), un jefe local de la mafia, quien desaparece tras descubrirse que está embarazada. La serie se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2013 y ahora está disponible en RTVE Play gratis y online.

Jane Campion, la mente detrás de Top of the Lake

La directora neozelandesa Jane Campion, una de las siete mujeres que han sido nominadas a los Premios Oscar como mejor directora de cine, es la mente detrás de este oscuro thriller. Su primer cortometraje, Peel (1982) ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cannes de 1986. Y Top of the Lake es su primer trabajo para televisión tras más de 30 años dedicada a la gran pantalla. Campton es conocida por sus denuncias sociales a través de sus emotivas historias y motiva la opinión del público haciéndoles pensar sobre ciertas situaciones por las que pasan sus personajes. Y Top of the Lake no iba a ser una excepción.

Top of the Lake está producida por Iain Canning y Emile Sherman (El discurso del rey) y cuenta con un reparto de lujo: Elisabeth Moss (El cuento de la Criada, Mad men), David Wenham (El señor de los anillos), Peter Mullan (War horse) y Thomas M. Wright (Everest, Outsiders) son los protagonistas.

David Wenham da vida al detective Al Parker, el anticuado jefe de la policía local que también maneja un bar donde jóvenes delincuentes reciben una segunda oportunidad, Peter Mullan es Matt Mitcham, el padre de la niña desaparecida, Thomas M. Wright es Johnno Mitcham, el hijo menor de Matt y antiguo novio de la juventud de Robin Griffin que regresa a Lake Top tras cumplir 10 años de prisión por posesión de drogas.