A principios de 2013, Jane Campion aseguró que la serie Top of the Lake, el lago más oscuro de RTVE Play, había llegado a un final único y que no habría continuación en la historia sobre la detective Robin Griffin (Elisabeth Moss). Sin embargo, la mini serie de culto tuvo tanto éxito en su estreno que la directora hizo una segunda temporada con una importante mudanza, ya que la detective abandona el pequeño pueblo de Lake Top para irse a vivir a la ciudad más grande y poblada de Australia: Sídney.

En Top of the Lake: China girl, Robin Griffin intentará deshacerse de los fantasmas que la persiguen tras haber llevado el caso de Tui en su pueblo natal. En vez de ello se sumergirá en un nuevo y oscuro lago donde explorará la cultura de la violación, la dinámica de género y las experiencias de diferentes mujeres solteras en un nuevo caso policial: la muerte de una niña china. No te pierdas nada de la segunda parte de Top of the Lake, gratis y online en RTVE Play.

La detective Griffin regresa para investigar la desaparición de una chica china