Quién es el novio bisexual de Lana del rey y... ¿qué hacen los dos en la cárcel?

Ya lo decía en su canción Bad boy, a Lana del Rey le gustan los chicos malos. Lo que no esperábamos es que la primera imagen que compartiese en redes junto a su nueva pareja fuese frente a una cárcel. Los fans de la artista han enloquecido. ¿Quién es el hombre que aparece junto a Lana del Rey? Y sobre todo, ¿por qué posan frente a una prisión?

Hacía tiempo que se rumoreaba que la interprete estaba saliendo con un músico. El DailyMail apuntaba a Jack Donoghue, componente de una banda de electrónica llamada Salem, pionera en la llamada witch house, un tipo de electrónica oscura y gótica. Según este medio, Lana del Rey y él llevan juntos desde el pasado mes de mayo, cuando se les vio en actitud cariñosa durante la celebración del 33 cumpleaños de este.

Justo detrás de ellos, se puede leer el letrero que apunta que lo que estamos viendo es la cárcel Cook County en Chicago . Por si esto no fuera suficientemente inquietante, en el pie de foto de la imagen, Donoghue escribe: “ Visita familiar ”. Pero, ¿a quién están visitando allí?

Este pasado martes, 12 de julio, fue el propio músico el que compartió en su Instagram su primera foto oficial con Lana Del Rey, confirmando para muchos su romance. Aunque la foto no era exactamente la típica imagen romántica que muchos podría esperar. En la instantánea, la pareja posa feliz y sonriente, pero el contexto resulta un poco extraño.

Salem y el historial de excesos de la banda

Chicago es la ciudad natal del cantante. Es allí donde Donoghue formó hace dos décadas su banda Salem junto a Heather Marlatt y John Holland. En 2008 lanzaron su primer disco, pero después de un tiempo, permanecieron bastantes años inactivos. Hace un par de años, coincidiendo con la pandemia, en 2020, recuperaron su actividad y lanzaron el que sería su segundo albúm de estudio, Fires in Heaven.

Sus letras y su música oscuras, hablan sin tapujos sobre violencia y consumo de drogas. En algunas entrevistas, cuenta el propio DailyMail, se han jactado de su extenso historial de consumo de drogas, a algunas incluso llegaron a asistir colocados, quedándose dormidos en mitad de una charla con The New York Times. Su canción 'Yes I smoke crack' da cuenta de su malsana aficción.

Un consumo y tenencia de sustancias ilegales que hace unos meses llevó a la cárcel a John Holland, uno de los integrantes de la banda. Fue desde allí donde, hace un mes, Donoghue publicó una foto en Instagram de Holland, aparentemente en la cárcel, con un mono naranja. La situación no es novedosa para Holland que tiene antecedentes penales y cumplió 30 días en una prisión de Michigan en noviembre de 2020, según informó The New York Times en una entrevista de aquel año.