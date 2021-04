Â¿Ha hecho Lana del Rey la portada de su disco con PicsArt?

Se desconoce si esta será finalmente la portada definitiva del disco o si es tan solo un aviso para anunciar la fecha de su próximo lanzamiento. Pero, como no podía ser de otra forma, la reacción en redes no se hizo esperar. En pocos minutos, "Lana" y "PicsArt" se convertían en trending topics. Para muchos, este cartel les parece una falta de profesionalidad, mientras que otros alaban la sencillez y cercanía que transmite. "Por favor, contrata a un diseñador gráfico", pide un usuario en Twitter. Tampoco faltaron sus seguidores más hábiles, que decidieron hacer su propia versión de la portada. Unos al más puro estilo Lana y otros más elaborados.

Pero esta edición no ha pillado por sorpresa a la mayoría. Hace unos meses, en octubre de 2020, también acusaron a Lana del Rey de haber utilizado PicsArt para el lanzamiento de su tema 'Let Me Love You Like A Woman'. Esta vez con un selfie sobre un fondo negro y una fuente de texto que imita la escritura a mano acompañada de unas rosas.

“fine, you caught me. it's me, i did @LanaDelRey's 'Let Me Love You Like A Woman' cover art. don't tell anybody, i did it using PicsArt. so damn proud of me. pic.twitter.com/12tc8SuPxC“