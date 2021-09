J Balvin, Leiva y Lana del Rey, entre las novedades

Se acaban las vacaciones de verano y, poco a poco, volvemos a rutina diaria. Eso sí, lo hacemos rodeados de buena música. Así todo es más llevadero. Si no que se lo digan a Rauw Alejandro, que acaba de estrenar un temazo junto a Chris Brown. Como no podía ser de otra forma, todo lo que rodea al artista estadounidense se convierte rápidamente en polémica y esta vez no ha sido menos. Muchos fanáticos de Rauw no han pasado por alto el pasado de Brown y así lo han dejado claro en redes.

Otro estreno que también ha levantado ampollas estas últimas semanas es la colaboración entre J Balvin y Tokischa. Tanto el vídeo como la letra de “Perra” no han dejado a nadie indiferente. Esta canción se incluye en el nuevo álbum de Balvin, titulado "JOSE", que también ha salido hoy y está lleno de novedades. Como "Una nota", de Balvin y Sech. Y hablando de sorpresas, no podemos pasar por alto “Saturday”, de Jaime Lorente. Hasta Natos y Waor y Nicki Nicole han felicitado al actor en su debut musical.

Por otro lado, Lana del Rey también está de enhorabuena. Acaba de presentar “Arcadia” y, además, por fin ha hecho pública la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, “Blue Banisters”, que se estrenará el 22 de octubre. Otro artista que vuelve con más fuerza que nunca es Ed Sheeran. Lo hace a través de "Shivers" que viene acompañado de un videoclip muy divertido lleno de color y fantasía. Muy pronto, el próximo 29 de octubre podremos disfrutar del disco completo. ¡Qué ganas!

La nueva canción de Leiva con Ximena Sariñana, "Histéricos", es el primer adelanto de su nuevo álbum. Pero Ximena no será la única mujer que colabora en el disco, hasta 14 voces femeninas formarán parte de este proyecto tan especial. Entre ellas, encontramos a Natalia Lacunza y Natalia Lafourcade. "Esta vez voy acompañado de un montón de amigas artistas a las que quiero y admiro profundamente y con las que me he ido encontrando por el mundo, qué suerte la mía", compartía Leiva.

Tras el éxito de "Beba Qué Quieres Que Haga" junto a Omar Montes, JC el Diamante vuelve a la carga con "C.H.A.P.A". Estamos seguros de que pronto se convertirá en el nuevo hit viral de TikTok. Otros españoles que también estrenan este viernes son María José Llergo con "Que Tú Me Quieras", Paris Boy con "Dime Que No", Bely Basarte y Miki Núñez con "Lo Mejor" o Chavales con "La Conversación".

J Balvin y Sech - "Una Nota"

Leiva y Ximena Sariñana - "Histéricos"

JC El Diamante - "C.H.A.P.A"

Lana del Rey - "Arcadia"

Rauw Alejandro, Rvssian y Chris Brown - "Nostálgico"

María José Llergo - "Que Tú Me Quieras"

Paris Boy - "Dime Que No"

Jaime Lorente - "Saturday"

Bely Basarte y Miki Núñez - "Lo Mejor"