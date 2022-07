¿Quién es el hijo actor de James Caan? Sus películas juntos

El Padrino le convirtió en una estrella de Hollywood, pero James Caan siempre fue mucho más que Sonny Corleone, su papel más recordado. Nos hizo sufrir por él en Misery y reír con él en Elf, prueba de lo gran actor que era en todos los géneros. También su hijo, Scott Caan, ha querido seguir los pasos de su padre en la interpretación, y lo ha hecho con bastante éxito. Protagonista de Hawai 5.0 durante una década, serie en la que interpretó a Danny Williams, Scott ha actuado en películas como Ocean's Eleven y sus dos secuelas, además de Corazones solitarios, La ley de Brooklyn o Rock the Kasbah.

Para volver a verles juntos en la gran pantalla hubo que esperar 14 años. Scott, que para aquel entonces ya había aparecido en Varsity Blues, American Outlaws, la saga Ocean's o Amigos con dinero, escribió y protagonizó el drama romántico Mercy . De nuevo como padre del personaje principal, James Caan destacaba en el reparto de la película, del que también formaba parte Dylan McDermott (American Horror Story). No era la primera cinta cuyo guion firmaba Scott: antes ya había escrito los de Dallas 362 y The Dog Problem , dirigidas también por él.

Scott Caan: actor, director y guionista

En una entrevista a Los Angeles Times, James Caan hablaba de la responsabilidad que conllevaba trabajar en un proyecto de su hijo. "En primer lugar, tenía dos escenas. Es diferente si tienes un proyecto completo y puedes desarrollarlo. El presupuesto era el que era", matizaba el actor. "Y yo estaba más nervioso. No quieres fallar por tu hijo. Con United Artists o Warner Bros. o Coppola, puedo equivocarme. No quiero hacerlo, pero para tu hijo, eso es lo peor", explicaba con motivo del estreno de Mercy.

Scott Caan en la premiere de 'Rock the Kasbah' GTRES/ Greg Allen/ AP Photo

Algunos años más tarde, en 2012, los fans del actor también pudieron verle en uno de los episodios Hawai 5.0, que protagonizaba Scott. En aquella ocasión, sin embargo, no interpretó a su padre, como ya era costumbre en sus colaboraciones. Después del fin de la serie, en la que ha trabajado durante una década, Scott Caan tiene nuevo proyecto delante de las cámaras: se trata de One Day as a Lion, protagonizada por J.K. Simmons (ganador del Oscar por Whiplash) y en la que Scott participa como actor y guionista. Su padre no podrá ver el resultado, pero seguro que estaría muy orgulloso.