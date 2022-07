¿Te acuerdas de Cristina García Ramos? Si has asentido, probablemente te preguntarás qué fue de ella. Hoy la hemos vuelto a ver en la que fue su casa, en el lugar donde la conocimos hace ya décadas, a través de una pantalla. Periodista de profesión, se graduó en la Universidad de la Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, su tierra natal. Su primer trabajo fue en TVE Canarias en varios formatos de actualidad. Después se trasladó a Madrid, donde terminó su carrera. Fue presentadora de la segunda edición del Telediario y también estuvo al frente de varios programas culturales y económicos. Finalmente, encontró su lugar en Corazón, Corazón.

Hoy Corazón celebra su 25º aniversario de la mano de Anne Igartiburu, pero todo empezó unos años antes, concretamente en 1993. Y lo hizo con ella, Cristina García Ramos. La presentadora se puso al frente de un nuevo formato, que por entonces fue bautizado como Corazón, Corazón. El programa fue concebido como algo temporal, que se iba a emitir solo en verano, pero tuvo tan buena acogida que estuvo quince años en antena. "Ella arrancó una forma de hacer televisión y una forma de hacer crónica social", aseguraba Igartiburu, que ha tenido el placer de entrevistar a su predecesora.

Cristina García Ramos era la cara amable de la crónica social e hizo que Corazón, Corazón se convirtiera en un lugar confortable donde a los famosos le gustaba ir porque se sentían cómodos. "Yo aspiraba a hacer un programa en el que la palabra 'corazón' no ahuyentara", asegura. Gracias a ella, personajes importanes del panorama nacional le abrieron las puertas de su casa, como la duquesa de Alba en el palacio de Liria, o la mismísima Isabel Preysler, que no suele conceder entrevistas. "Nosotros no nos hemos colado en la casa de nadie, nos han invitado a entrar La vida pasando a través del programa", señala orgullosa del equipo que la acompañó en el programa.

No fue fácil decir adiós a esta etapa, fue un giro en su carrera profesional, pero también en la personal, porque se convirtió en abuela. "Vivía para y por el programa", reconoce García Ramos, que recuerda con mucho cariño aquellos años.