Patricia Plaja: "El Govern espanyol li ha permès tot al senyor Lambán"

La portaveu del Govern, Patricia Plaja, no veu "anticatalanisme" al PSOE amb la gestió de la candidatura conjunta entre Catalunya i l'Aragó dels JJOO d'hivern del 2030, però carrega contra el president de l'Aragó, Javier Lambán: "El Govern espanyol li ha permès tot al senyor Lambán. Ningú li ha cridat l'atenció". En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Plaja ha matisat les paraules que aquest dimarts va pronunciar acusant la Moncloa de "doblegar-se a les exigències" del president d'Aragó, Javier Lambán, quan va valorar "candidatura fallida" de Catalunya i Aragó pels Jocs d'hivern del 2030.

Patrícia Plaja diu que la proposta catalana als JJOO d'hivern es farà arribar al COE però no sap si es presentarà el 2030 o el 2034: "La feina està feta per l'any que consideri el COE. No quedarà en un calaix".

01.54 min Vilagrà es reunirà amb Bolaños per abordar el bloqueig arran del cas Pegasus

"Les relacions entre consellers i ministres no estan normalitzades" La portaveu del Govern defensa que amb la reunió entre la consellera Laura Vilagrà i el ministre Félix Bolaños és un reconeixement per part del govern espanyol que les relacions estan bloquejades: "Hi ha reunions tècniques, però les relacions no estan normalitzades". Plaja diu que la reunió entre Vilagrà i Bolaños és una segona part de la reunió que es va fer arran del cas CatalanGate i que aquella primera trobada "no va anar bé i no es va amagar". Patrícia Plaja diu que la reunió "és de governs" i que es consellers de Junts per Catalunya sabien que es faria la trobada entre Vilagrà i Bolaños, perquè se'n fa informar a la reunió del Govern: "No tinc coneixement de la inforamció que tenia Junts o Esquerra". “☕ @patriciaplaja defensa que amb la reunió entre Vilagrà i Bolaños el govern espanyol reconeix que les relacions estan congelades.



"No es donen les condicions per convocar la taula de diàleg" Patrícia Plaja diu que el govern català no s'aixecarà de la taula de negociació per poder parlar "de tu a tu" d'amnistia i autodeterminació amb el govern de l'estat: "S'ha d'aprofitar tenir al govern espanyol assegut a la taula de diàleg". Plaja diu que la taula de diàleg "no és morta" però cal un mínim de confiança que "ni ahir, ni avui" es donen: "No es compleixen les condicions perquè es reuneixi". “��️ "El Govern no s'aixecarà d'aquesta taula de negociació en cap moment".



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/2QDHrUkq8t“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 22, 2022 La portaveu del Govern diu que tampoc hi ha data per la reunió que ha demanat l'executiu català a Pedro Sánchez per esclarir l'espionatge amb el sistema Pegasus: "No és la foto per la foto. Que Sánchez posi llum a totes les incògnites i preguntes sobre el cas Pegasus". Sánchez rebutja posar data a la pròxima reunió de la taula de diàleg