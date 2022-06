Patrícia Plaja no veu anticatalanisme al PSOE amb la candidatura dels JJOO d'hivern, però carrega contra el president de l'Aragó. "El Govern espanyol li ha permès tot al senyor Lambán. Ningú li ha cridat l'atenció", defensa la portaveu del Govern. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ha considerat que el desenvolupament de les negociacions per la candidatura dels JJOO d'hivern "fa mal a la política": "Ha semblat un 'culebrot'. Ha sigut un escenari lamentable, penós". I insisteix que la proposta catalana es farà arribar al COE i "no quedarà en un calaix".

La portaveu defensa que amb la reunió entre Vilagrà i Bolaños el govern espanyol reconeix que les relacions estan congelades i diu que no estan normalitzades. Assegura que els consellers de Junts sabien que es faria la trobada, perquè se'n fa informar a la reunió del Govern. I replica les paraules de Batet: "Evidentment, és una reunió entre governs". Insisteix que la reunió entre Sánchez i Aragonès ha de ser útil i pràctica. Defensa la taula de diàleg, però diu que no es compleixen les condicions perquè es reuneixi, així com tampoc es reunirà la bilateral.

I valora la "polèmica estúpida" al voltant del seu escot a TV3: "No ho he passat bé. Ha estat un tema que m'ha superat una mica. No em vaig sentir censurada, però tampoc estava incòmode".