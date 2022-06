La Bilateral d'Infraestructures es tanca amb més retrets

Enmig de la crisi oberta pel dèficit inversor de l'Estat a Catalunya, la reunió de la Comissió bilateral d'infraestructures d'aquest divendres no ha servit per apaivagar les crítiques. Els retrets entre l'executiu central i la Generalitat ha marcat la reunió que han presidit els secretaris generals de Territori i d'Infraestructures, Ricard Font i Xavier Flores, respectivament.

De fet, el ministeri nega que Catalunya estigui a la cua de les inversions de l'estat i ha demanat a la Generalitat que concreti projectes. La Generalitat xifra el deute de l'Estat en més de 12.300 milions d'euros en els darrers 13 anys.

El Govern requereix "explicacions" a la Moncloa per les inversions no executades

Nou pla d'inversions

Aquests 12 mil milions haurien d'arribar per dues vies segons ha detallat el mateix govern català a la trobada. D'una banda, es reclama una transferència directa de 3.000 milions. Ara bé també es reivindica un pla d'inversió nou per poder garantir que les xifres derivades de l'Estatut i que no s'han executat mai, es compliran.

Font ha assegurat que "la decepció està sobre la taula" per les dades objectives que, ha assegurat, s'han tractat durant la trobada, i ha explicat que han demanat reforçar els mecanismes d'informació i comunicació. Segons ell, durant la reunió no han trobat "raons objectives que facin pensar que aquest dèficit té una explicació", ja que la pandèmia, l'impacte de la invasió russa a Ucraïna o la inflació de costos afecta a tota Espanya per igual.