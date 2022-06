El dèficit inversor es converteix en un nou front de conflicte

El Govern incrementa el to pel dèficit en l’execució real de les inversions pressupostades. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama una "reversió immediata" de les dades que situen l’execució en només el 36% dels 2.068 milions l'inicialment previstos. Des de l’executiu espanyol la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha garantit que "s'està posant tota la carn a la graella" per accelerar les licitacions. Tots dos s'han reunit en privat després de la inauguració del nou espai Google a Barcelona.

El Govern requereix "explicacions" a la Moncloa per les inversions no executades

El president català ha lamentat que “les dades de l'execució del Pressupost suposen un incompliment amb unes xifres absolutament inadmissibles”, i ha recordat que "un pressupost no és només una habilitació de despesa, un pressupost és també un compromís amb la ciutadania ”. En aquest sentit, Aragonès ha denunciat que les dades "se sumen a una trajectòria història d'execució, sempre, per sota de la mitjana de l'Estat".

Aragonès ha assegurat durant la inauguració del II Congrés de l'FP que les xifres suposen un “llast per la competitivitat del país” i ha reclamat una “reversió immediata” que suposi “ un punt d'inflexió d'aquesta constant històrica ".

Raquel Sánchez referma el seu compromís

Precisament la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha volgut refermar des de Barcelona el compromís per reverir la situació i que “Catalunya no estigui per sota d’altres CCAA o de la mitjana” en l’execució de les inversions. Sánchez ha explicat que quan van entrar al Govern es van trobar molts projectes aturats i ara, en canvi, s’està “licitant més que mai”.

La titular de Transports insisteix que el primer trimestre del 2022 “hem licitat a Catalunya un 160% més del que s'havia licitat en el mateix període de l'any anterior”. Per tant, segons Sánchez “és esperable que el nivell d'execució es recuperi", i ha garantit que estan “posant tota la carn a la graella” al respecte.

Durant la inauguració del Saló Internacional de la Logística (SIL), Sánchez va voler precisament rebaixar la polèmica. "No podem fer un relat només al voltant de les xifres. Si s'expliquen aïlladament no transmeten la realitat de com estan avançant els projectes", advertia.