00:45

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, es compromet a que "Catalunya no estigui per sota d'altres CCAA o de la mitjana" en l'execució de les inversions.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha volgut refermar des de Barcelona el compromís per reverir el dèficit inversor a Catalunya. Sánchez ha garantit que estan “posant tota la carn a la graella” i que aquest any s'han accelerat les licitacions per evitar que “Catalunya estigui per sota de la mitjana, com ha passat en altres anys” en l’execució de les inversions. Sánchez ha explicat que quan van entrar al Govern es van trobar molts projectes aturats i ara, en canvi, s’està intentant accelerar les licitacions.

Unes declaracions que ha fet durant la inauguració de les noves oficines de Google a la capital catalana on s'ha reunit durant prop de mitja hora amb el mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el vicepresident, Jordi Puigneró, per aclarir la situació | Climent Sabater