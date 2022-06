L'Informatiu La Comissió bilateral d'infraestructures ha acabat sense acord La reunió de la Comissió Bilateral d'Infraestructures d'aquest divendres a Barcelona no ha servit per apaivagar les crítiques i s'ha acabat amb nous... 00:01:13

La Comissió bilateral d'infraestructures ha acabat sense acord Sinopsis Enmig de la crisi oberta pel dèficit inversor de l'Estat a Catalunya, la reunió de la Comissió bilateral d'infraestructures d'aquest divendres no ha servit per apaivagar les crítiques. Els retrets entre l'executiu central i la Generalitat ha marcat la reunió que han presidit els secretaris generals de Territori i d'Infraestructures, Ricard Font i Xavier Flores, respectivament. De fet, el ministeri nega que Catalunya estigui a la cua de les inversions de l'estat i ha demanat a la Generalitat que concreti projectes. La Generalitat xifra el deute de l'estat en més de 12.300 milions d'euros. Ficha técnica Géneros Cataluña Idiomas Catalán

