El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha tancat definitivament la porta a qualsevol opció d'organitzar uns Jocs Olímpics d'hivern el 2030 conjuntament entre Catalunya i l'Aragó. En una roda de premsa aquest dimarts, Blanco ha posat punt final al projecte de candidatura dels JJOO d'Hivern per al 2030 fruit dels "enfrontaments polítics importants" que ha viscut el projecte entre tots dos territoris: "Amb aquestes diferències ideològiques i polítiques de tota mena no podem seguir".

"Alejandro Blanco, president del COE, dona per inexistent la candidatura entre Catalunya i Aragó pels JJOO d'hivern 2030



— RTVE Notícies

Blanco ha responsabilitzat al Govern de l'Aragó, Javier Lambán, que ha recordat va rebutjar l'acord dels seus mateixos tècnics i no va acceptar tampoc un nou repartiment més favorable als seus interessos. No ha tancat la porta a una candidatura en solitari de qualsevol altre territori, com podria ser la de Catalunya o la d'Aragó, el 2034, perquè "tota la feina que hem fet no es pot perdre".

El COE i el Govern català acusen Lambán del fracàs

El Govern vol anar en solitari Per una altra banda, el Govern català tira endavant la seva aposta per als Jocs Olímpics d'hivern. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat que s'ha trobat amb el president del COE, Alejandro Blanco. Vilagrà ha lamentat que l'acord tècnic ha estat "torpedinat" pel Govern de Lambán i s'ha queixat del "silenci clamorós" del ministre Miquel Iceta. El govern espanyol i el COE descarten la candidatura dels Jocs Olímpics pel 2030 Maria Bosch En aquesta línia, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha acusat la Moncloa de "doblegar-se a les exigències" del president d'Aragó, Javier Lambán: "Ha guanyat l'anticatalanisme", ha sentenciat Plaja qui ha assegurat "Ha guanyat l'anticatalanisme. El principal escull ha sigut el president de l'Aragó(...). El Sr. Lambán no ha volgut fer equip amb Catalunya". Patrícia Plaja, portaveu del Govern, sobre la "fallida" la candidatura dels JJOO



— RTVE Notícies



��https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/QkKwZMEzRI“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 22, 2022 Plaja ha avançat que el Govern català presentarà al COE els pròxims dies la candidatura de Catalunya en solitari, de manera que l'organisme espanyol s'haurà de pronunciar: "Seria sorprenent que el COE renunciés a tirar endavant la candidatura, ha valorat Plaja". De moment, però, l'executiu "aparca" la consulta pels Jocs d'hivern. En aquest sentit, la consellera Vilagrà manté que el Govern català "està preparat" i que "tècnicament és possible que presenti candidatura liderada només per a Catalunya". Per això treballen una proposta i la validaran territorialment mitjançant la Comissió Territorial de Jocs Olímpics.

El territori "enfadat" La rebuda d'aquesta notícia als territoris que preveien allotjar aquest esdeveniment esportiu han rebut la notícia amb recel. El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isus, ha afirmat que estan "enfadats" amb la caiguda de la candidatura d'aquests futurs Jocs perquè era un projecte que "desitjaven". Isus ha destacat "l'oportunitat de negoci i promoció" que hagués suposat la competició olímpica pel Pirineu i ha sentenciat que "difícilment" tornarà a aparèixer una oportunitat com aquesta. Per "l'oblit històric" del Pirineu, la celebració dels Jocs d'hivern hauria estat un "gran accelerador" en l'àmbit d'infraestructures, ha reconegut el president comarcal. Ara, s'haurà de continuar "exigint" al Govern les inversions necessàries per a les comarques de muntanya, ha remarcat. Diversos esquiadors baixant per una de les pistes de Masella (Cerdanya) i altres persones pujades a un teleesquí de l'estació. ACN | Albert Lijarcio Aquest dilluns, la plataforma en defensa d'aquest esdeveniment esportiu ja mostrava el seu desacord. Josep Castellarnau, el cap visible d'aquesta iniciativa ja remarcava que els empresaris del Pirineu estan "molt emprenyats" i "decebuts" amb la classe política per deixar escapar una "oportunitat única" pel Pirineu.