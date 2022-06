Finalment, no hi haurà candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2030. El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, anunciarà aquest dimarts a la tarda que descarta presentar la candidatura al projecte olímpic després de mesos de desavinences entre els governs de Catalunya i l'Aragó. El darrer pas l'havia fet el govern català amb l'opció que es presentés en solitari, però el COE i el govern central han descartat aquesta possibilitat.

El COE treballa ara sobre la hipòtesi d'una candidatura per al 2034 que encara no està definit si tornarà a ser compartida entre Catalunya i Aragó o si, com ha plantejat la Generalitat, gravitarà bàsicament sobre el territori català.

La candidatura en solitari, fora de joc

La candidatura per als Jocs de 2030 es va donar definitivament per descartada la setmana passada, un cop fracassades totes les negociacions entre Aragó, d'una banda, i el COE i Catalunya de l'altra. L'última proposta ja en solitari del Govern, la creació d'una candidatura únicament amb Catalunya, no ha convençut Blanco, que havia treballat fins ara per una entesa que permetés que els dos territoris assolissin un acord i estiguessin representats als Jocs.

El COE i Catalunya ja havien rebutjat el passat 7 de juny el plantejament del govern Aragonès, que després de despenjar-se de l'acord tècnic de repartiment va proposar una divisió per lots en què Aragó i Catalunya es quedaven una modalitat de cada competició. La fórmula, segons Aragó, hauria garantit que aquests serien uns jocs "en igualtat" de condicions.

De moment, de cara al 2034 no hi ha cap fórmula descartada. No està clar si el govern espanyol acceptarà o no una candidatura de Catalunya en solitari o si intenta de nou un acord entre Catalunya i Aragó.