La Generalitat intensifica la pressió per anar en solitari als JJOO

El Govern veu cada vegada més en perill la candidatura dels JJOO d’hivern del 2030 i ha decidit passar definitivament al pla B. Davant el camí de “no retorn” d’una candidatura conjunta amb l’Aragó, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha acabat verbalitzant el que feia dies que ja venia suggerint.

La via de la negociació amb l’Aragó està “en un punt de no retorn” i ara cal “plantejar una alternativa”. És així com Vilagrà ha explicat la decisió de presentar al Comitè Olímpic Espanyol (*COE) una proposta de candidatura en solitari als Jocs Olímpics d'hivern de 2030.

"⛷️ Laura Vilagrà anuncia que la Generalitat presentarà al COE una proposta de candidatura catalana als JJOO d'hivern del 2030.



Una nova proposta al COE Ha estat en el marc del Nova Economia Fòrum que la consellera catalana ha anunciat que pròximament encarregarà a la directora de l'equip tècnic de la Generalitat que prepari una proposta de candidatura "catalana". La responsable del "pla B" és la directora d'aquesta Oficina Tècnica, l'exesquiadora Mònica Bosch. "⛷️ Catalunya fa el pas i proposarà al COE una candidatura catalana en solitari pels JJOO d'hivern del 2030.



➕ Info: https://t.co/VED0Q0ZZyt pic.twitter.com/LxyUDiEX9x“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 16, 2022 La nova proposta no parteix de zero. La Generalitat disposa d'una sèrie d'informes elaborats en els últims anys sobre la viabilitat tècnica del projecte "*Pirineus-Barcelona 2030", que van servir de base per a totes les negociacions amb el COE i Aragó. La Generalitat també està oberta a les col·laboracions "externes que facin falta", admeten que hi haurà proves que s’hauran de fer a altres estats.

Converses informals per una candidatura en solitari La possibilitat d’arribar a un acord amb l’Aragó es veu ara mateix molt llunyana i Vilagrà ha reconegut que ja estan mantenint converses “informals” amb el Comitè Olímpic Espanyol per presentar de cara al 2030 una candidatura “competitiva i potent” col·laborant amb altres estats. Les pressions s’intensifiquen, doncs, i en punt de mira hi ha el ministre de Cultura, Miquel Iceta. “Crec que no es deixarà perdre les opcions de tenir una candidatura olímpica. Si amb l’Aragó no ha estat possible, ara ens toca obrir una altra etapa”, ha assenyalat. Fracassa la negociació d'una candidatura conjunta dels Jocs d'hivern De les declaracions de la consellera de la Presidència també es desprèn un altre titular. L’horitzó del 2034 ja no es descarta del tot. La intenció, segons Vilagrà, és continuar amb la idea inicial, però ja es comença a deixar la porta oberta a mirar més enllà, tot i que fons del Govern reconeixen que “es veu molt lluny”. “⛷️ La Generalitat intensifica la pressió al COE per presentar una candidatura en solitari als JJOO d'hivern.



Des de l'Aragó, la consellera de Presidència, Mayte Pérez, ha advertit que si finalment s'opta per una candidatura en solitari, estan disposats a portar la decisió als tribunals. En tot cas, insisteix, l'opció conjunta se'n va en orris serà per la intransigència de Catalunya.

Denuncia davant el Síndic De la seva banda, la plataforma STOP JJOO ha presentat una denúncia al Síndic de Greuges, al Consell Audiovisual Català i a l'Oficina Antifrau. La plataforma denuncia que l'executiu està destinant diners i recursos a una campanya dels jocs que asseguren acabarà fracassant. Consideren que intenta “crear un clima favorable" i que “vulnera el principi de neutralitat institucional”. La plataforma al·lega que l’espot de 30 segons no respecta el debat igualitari. 01.20 min STOP JJOO ha presenta una denúncia al Síndic | Laura Herrero La seva portaveu, Núria Sauquillo, ha criticat que la campanya publicitària sobre els Jocs hagi començat sense que estigui convocada la consulta i creu que "està propiciant que no hi hagi un clima de debat entre detractors i favorables" establert a la Llei de Consultes de Catalunya