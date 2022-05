El 27 de maig Aragonès signarà el decret de convocatòria dels JJOO

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, té previst signar el 27 de maig el decret de convocatòria de la consulta dels Jocs Olímpics d'hivern, que se celebraran el 24 de juliol. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat que amb aquest decret es dona el "tret de sortida" a la campanya. I ha garantit que el Govern informarà sobre el projecte aportant dades i que seran els partits i les entitats qui farà campanya a favor o en contra del projecte.

El Govern farà una doble consulta per al 24 de juliol sobre la candidatura. Es preguntarà als habitants de l'Alt Pirineu i Aran sobre si s'ha de presentar la candidatura. En canvi, als ciutadans del Berguedà, Solsonès i Ripollès es preguntarà si es volen "involucrar" en el projecte olímpic.

A la vegada, la plataforma acusa Vilagrà de voler mostrar-se neutral, mentre per una altra banda "pren part pel sí de manera entusiasta". Per tot plegat, insisteixen al Govern que retiri el projecte i fan una crida a la participació a la mobilització del 15 de maig a Puigcerdà contra la candidatura olímpica.

La plataforma contrària als Jocs, 'Stop JJOO', critica que el Govern digui "el mateix que fa un any" sobre aquesta celebració i que no aporti nous documents per resoldre els dubtes que el projecte genera. Consideren que la consellera de la presidència ha desaprofitat la possibilitat de "posar llum a la foscor" sobre el projecte olímpic.

Lambán avisa que si no hi ha acord amb Catalunya no hi haurà JJOO

D'altra banda, el president d'Aragó, Javier Lambán, ha avisat que si no hi ha un acord amb Catalunya no hi haurà candidatura per a uns JJOO d'hivern al 2030. En aquest sentit, també s'ha mostrat convençut que si això passa, ni el Comitè Olímpic Espanyol, ni el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, podran "imposar" el projecte olímpic.

Lambán ho ha dit les Corts aragoneses, on ha comparegut a petició del grup parlamentari del PP. El president de la comunitat ha reiterat una vegada més que per comptar amb el vistiplau d'Aragó a l'acord, cal una candidatura "equilibrada" amb proves olímpiques de tots els nivells a les estacions aragoneses. Així mateix, ha assegurat que ell serà el darrer d'aixecar-se de la taula de negociació.