El Govern preguntarà per separat el Pirineu sobre els Jocs

Nou pas del Govern català de cara a la celebració dels Jocs Olímpics d’hivern a Catalunya el 2030. El president de la Generalitat, Pere aragonès, ha signat aquest dilluns els decrets que permetran celebrar una doble consulta “vinculant” al Pirineu el 24 de juliol per determinar si la candidatura tira endavant. El vot serà presencial, i no hi haurà possibilitat de votar ni per correu ni de forma anticipada.

“�� El Goven convoca una doble consulta sobre la celebració dels Jocs Olímpics hivern 2030.



��️ @LauraVilagra: "A l'Alt Pirineu i l'Aran els preguntarem si la Generalitat ha de presentar la candidatura" | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/jQLv6APNVw pic.twitter.com/C3lOz10jXg“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 4, 2022

Així ho han anunciat les conselleres de Presidència, Laura Vilagrà, i d’Acció Exterior, Victòria Alsina. Vilagrà ha explicat que la primera de les consultes serà directament a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran perquè decideixi si el Govern ha de presentar una candidatura a aquesta cita olímpica. La segona, al Berguedà, Ripollès i Solsonès, perquè es posicionin sobre si volen que aquestes comarques “s’involucrin" en el projecte.

01.26 min El Govern farà el 24 de juliol dues consultes sobre els Jocs d'hivern | Maria Huguet

Votació presencial i vinculant Alsina ha aclarit que les dues consultes “seran presencials” -sense vot telemàtic ni vot per correu ni anticipat- amb una pregunta "clara" i de resposta binària sí o no: en la de l'Alt Pirineu i Aran es preguntarà si "el Govern ha de presentar una candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics". En aquest cas, el sentit de la resposta seria determinant a l'hora de decidir tirar endavant el projecte dels Jocs. En la del Ripollès, Solsonès i Berguedà, en canvi, es preguntarà a la ciutadania: "La seva comarca s'ha d'involucrar en el projecte de Jocs Olímpics i Paralímpics?". “�� El Govern convoca pel 24 de juliol una doble consulta al Pirineu sobre els ##JJOO d'hivern.



��️ @_VictoriaAlsina: "Aquesta consulta serà presencial. A l'Alt Pirineu i l'Aran hi poden participar unes 55.000 persones | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/jQLv6APNVw pic.twitter.com/Ti9f1yO1uI“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 4, 2022 En el cas de l’Alt Pirineu i l’Aran es preveu la participació de fins a 55.000 persones, mentre que en el de les altres tres comarques dels Pirineus podran votar fins a 63.000 persones. Vilagrà ha assegurat que aquest matí s’han reunit precisament amb les set comarques afectades i que s’han mostrat a favor de la fórmula triada que considera que “ens sembla que és la més justa i ens permet escoltar tot el Pirineu”. “�� El Govern convoca pel 24 de juliol una doble consulta al Pirineu sobre els ##JJOO d'hivern.



��️ @LauraVilagra: "Per nosaltres totes les consultes són vinculants, però les preguntes són diferents" | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/jQLv6APNVw pic.twitter.com/1B9scY9gar“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 4, 2022 Preguntada sobre per què no hi haurà vot telemàtic, Alsina ha apuntat que és "per un tema de logística, terminis i increment dels costos associats", i ha mantingut que no hi hauria temps per a aprovar una nova llei de participació per a aquesta consulta. A l'Alt Pirineu i Aran els vots es comptabilitzaran "en la globalitat" de la vegueria, mentre que al Ripollès, el Berguedà i Solsonès es comptabilitzarà per comarques, i en cap cas es fixarà una participació mínima. Aragonès: "Sí el territori no ho vol, no hi haurà Jocs"