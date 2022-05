Fracassa la negociació d'una candidatura conjunta dels Jocs d'hivern

Nova reunió, i ja en van onze, sense acord per intentar salvar una candidatura conjunta entre Catalunya i l'Aragó pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Segons han explicat fonts del COE a Ràdio Nacional d'España, l'Aragó no ha acceptat ni la candidatura tècnica ni les concessions que ha fet la Generalitat.

Davant la impossibilitat d'aconseguir una entesa, el Comitè Olímpic Espanyol ha acabat decidint donar per trencada la via de la negociació de la candidatura conjunta. Ara tirarà pel dret i optarà per una candidatura tècnica que podria bolcar-se en el Pirineu català. El COE farà una roda de premsa dimecres per explicar l'estat de la qüestió i les opcions que hi ha.

La Generalitat, confiada De fet, fonts de la Generalitat a Ràdio 4 creuen que la decisió del Comitè Olímpic els dona la raó tenint en compte l'actitud de l'Aragó durant les negociacions. Defensen que la proposta tècnica de Catalunya ha estat a l'altura i es mostren disposats a anar en solitari si cal. En aquest sentit, el president del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat que el Govern "segueix determinat" a presentar una candidatura pels JJOO. "Farem els passos que calgui i estarem pendents de la proposta del COE", ha afirmat.



��️ "Farem els passos que calguin i estarem pendents de la proposta del COE" | @RTVECatalunya



El govern català defensa que no ha trencat la negociació i que ha respectat en tot moment els acords. Ara demanen al COE que lideri una proposta que sigui "ràpida" i explori totes les opcions. El COE valida l'acord sobre els JJOO i no contempla modificar-lo

Lambán, sorprès El president aragonès, Javier Lambán, per la seva banda, s'ha mostrat sorprès que ara el COE vulgui treballar en una candidatura tècnica pels jocs d'hivern. Però més enllà de la sorpresa, Lambán insisteix en la seva visió d'una candidatura equilibrada i en igualtat de condicions. "No hi pot haver una candidatura en què es devaluï el Pirineu aragonès", ha indicat, alhora que ha recordat el compromís del president del Govern, Pedro Sánchez i el ministre d'Esports, Miquel Iceta, en aquest mateix sentit. Sense acord entre Catalunya i Aragó sobre la candidatura Olímpica Lambán ha lamentat que la darrera proposta del Comitè Olímpic Espanyol "relega l'Aragó a un paper de mera comparsa i planteja unes condicions que coincideixen amb la proposta inicial de Catalunya que deixava un paper residual l'Aragó". En aquest sentit, el president aragonès, s'ha queixat que "el COE està amenaçant amb una candidatura tècnica que serà semblant a la que des de sempre ha defensat la Generalitat de Catalunya".



��️ "El COE ja ha amenaçat amb una candidatura tècnica que serà semblant a la que defensa la Generalitat de Catalunya" | @RTVECatalunya



Javier Lambán reitera la seva manca de confiança cap al COE i assegura que les seves propostes no són tècniques sinó polítiques. I demana que hi intervingui el president Pedro Sànchez. En aquest sentit, Lambán ha enviat una carta aquest dimecres al president espanyol demanant-li que "posi ordre" en la candidatura olímpica d'hivern. "No cedirem ni un àpex", ha afirmat en una entrevista a la Cadena COPE.



D'altra banda, ha posat en relleu les característiques del Pirineu aragonès per celebrar els JJOO d'hivern i ha defensat que l'Aragó "està una mica millor" que Catalunya. "En termes de neu, de superfície, d'estacions i qualitat de les estacions Aragó no està en absolut per sota de Catalunya", ha afirmat Lambán.