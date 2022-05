El COE dona per trencada la candidatura conjunta dels Jocs

00:39

El Comitè Olímpic Espanyol dona per trencada la negociació de la candidatura conjunta entre Catalunya i l'Aragó pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030.

Segons han explicat fonts del COE a Ràdio Nacional, l'Aragó no ha acceptat ni la candidatura tècnica ni les concessions que ha fet Catalunya. La Generalitat, el govern de l'Aragó i l'executiu espanyol havien mantingut, fins aquest dilluns, 11 reunions sense assolir un acord.

Fonts de la Generalitat a Ràdio 4 creuen que la decisió del Comitè Olímpic els dona la raó tenint en compte l'actitud de l'Aragó durant les negociacions. Defensen que la proposta tècnica de Catalunya ha estat a l'altura i es mostren disposats a anar en solitàri si cal.

El president aragones, Javier Lamban, per la seva banda, s'ha mostrat sorprès que ara el COE vulgui treballar en una candidatura tècnica pels jocs d'hivern. El COE farà una roda de premsa dimecres per explicar l'estat de la qüestió i les opcions que hi ha | ANDREU VIÑAS