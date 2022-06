En la carrera per tractar d'arribar a un acord per presentar la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu, el president del Comitè Olímpic Espanyol ha anunciat una nova reunió "molt aviat" entre totes les parts implicades en el projecte. Alejandro Blanco ha rebutjat concretar quin dia es farà, però ha explicat que l'objectiu és debatre la nova proposta del govern aragonès respecte al repartiment de les proves. El president, Javier Lambán, ha dit en aquest sentit que no "tira la tovallola" i que aspira a uns JJOO el 2030 amb Catalunya.

Blanco ha dit que la trobada serà telemàtica i que haurà de ser ràpida perquè ja van "molt endarrerits" i la negociació "no avança". L'Aragó va enviar aquest dilluns al COE la seva nova proposta, dividida en quatre lots de proves amb dues opcions cadascun. El COE ha afirmat que "res està descartat", però ha remarcat que seran les parts, és a dir, Catalunya i Aragó, qui ho han d'aprovar. "Els que han de prendre la decisió i tenen la responsabilitat són els territoris", ha apuntat Blanco.

Nova proposta de l'Aragó El conseller d'Esports de l'Aragó, Felipe Faci, va explicar aquest dilluns que havien fet arribar al COE la nova proposta que va plantejar el president aragonès, Javier Lambán, la setmana passada. La proposta divideix les proves en quatre lots amb dues opcions: una per Catalunya i l'altra per l'Aragó. El COE allarga el termini per tancar el projecte dels JJOO d'hivern Maria Bosch | Àlex Cabrera En relació amb l'esquí alpí, l'Aragó proposa que un territori es quedi la modalitat femenina i l'altre la masculina. Blanco ha dit que el COE "no veu convenient fer això", però ha reiterat que han de ser les parts qui ho pactin.