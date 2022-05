El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, ha anunciat que reprendrà les converses amb les parts interessades en la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2030 per tractar d'arribar a un acord. Blanco deixa així la porta oberta a una possible candidatura conjunta. En aquest sentit, ha dit que no volen començar un projecte des de zero i que si el president del govern aragonès no dona el seu suport, el projecte seguirà endavant de totes formes. "El COE té clar que presentarà la candidatura si o sí", ha afirmat.

Blanco ha defensat el repartiment de les proves olímpiques i ha plantejat la possibilitat de celebrar una part d'aquestes al territori aragonès encara que sigui sense el suport de Lambán. Així, assegura que "hi ha una part de la població de l'Aragó que vol que se celebrin els Jocs" i no volen donar-los l'esquena. Les seves declaracions venen després que el mateix Comitè tallés les reunions entre Aragó i Catalunya per la manca de consens entre ambdós governs per la candidatura dels Jocs Olímpics.