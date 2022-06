Si no hi ha acord amb el govern de l'Aragó, Catalunya està disposada a presentar-se en solitari a la candidatura per la celebració dels Jocs Olímpics d'hivern 2030 als Pirineus. Així ho ha afirmat la consellera de Presidència del Govern, Laura Vilagrà, després d'una reunió "informal" amb el president del Comitè Olímpic Internacional, Tomas Bach. Vilagrà ha expressat la voluntat de “col·laborar” amb el govern de l’Aragó, però ha explicat que si no hi arriben a un acord, es presentarà en solitari. "Sempre hem dit que no volem perdre l'oportunitat de tenir Jocs", ha subratllat.

“�� La consellera de Presidència diu que Catalunya està disposada a presentar candidatura dels #JJOO d'hivern en solitari si no hi ha acord amb l'Aragó.



��️ "Sempre hem dit que no volem perdre l'oportunitat de tenir Jocs" | @RTVECatalunya



�� https://t.co/vwquPkKpJz pic.twitter.com/N3tD6o0WLC“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 1, 2022

"El que farem és expressar la voluntat de Catalunya de tenir Jocs, de no renunciar-hi. Sempre hem afirmat que volíem una candidatura col·laborativa, però si hi ha acord, Catalunya està disposada a estudiar alternatives", ha dit Vilagrà, que ha recordat que des de 2010 es treballa en l'opció d'una candidatura en solitari.

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, també ha defensat aquesta postura i ha recordat que inicialment era Catalunya qui plantejava la candidatura. "Si hem de tornar a aquest escenari, hi tornarem. I plantejarem una candidatura catalana com al principi. Cap problema", ha afegit. Puigneró també ha acusat el president de l'Aragó, Javier Lambán, d'actuar de manera "irresponsable" amb aquesta qüestió.