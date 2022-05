La Generalitat deixa per la tardor la consulta dels Jocs

La Generalitat vol esperar a "tenir tota la informació" abans de consultar el territori sobre la candidatura per celebrar els Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Aquest mateix divendres s'havia de signar el decret de convocatòria, però els darrers esdeveniments han obligat a fer un replantejament.

La polèmica provocada per la negativa de l'Aragó a acceptar la proposta conjunta amb Catalunya negociada amb el Comitè Olímpic Espanyol obligarà el Govern a deixar per la tardor la consulta prevista pel 24 de juliol.

“⛷️ Laura Vilagrà acusa l'Aragó de "boicotejar deliberadament" la candidatura conjunta dels JJOO d'hivern. ��️ "Catalunya no vol renunciar. Això no va de reencuentro" | @RTVECatalunya ➕ Info: https://t.co/LciFtyuQZD pic.twitter.com/7Q8Aac3g7R “

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà , ha acusat l'executiu de Lambán de "boicotejar deliberadament" la candidatura i adverteix que "Catalunya vol aquests jocs i no hi pensa renunciar" . Vilagrà ha insistit que "era un bon acord " i la candidatura conjunta tenia el vistiplau de totes les parts perquè "era estrictament tècnica".

Des de Villanueva de Gàllego, Lambán ha insistit que v ol "una cosa tan raonable i justa" com el que els havien promès des del COE i el mateix president Pedro Sánchez que és un "repartiment en igualtat" dels Jocs . En aquest sentit, assegura que han invertit "molts diners" a les comarques afectades i no pensa permetre que "quedin postergades davant el Pirineu català , que és el nostre competidor comercial".

La resposta del president de l'Aragó no ha pogut ser més airada. Javier Lambán ha advertit que no pensa conformar-se amb "les engrunes" i ha atacat directament als que intenten "dividir" el Pirineu aragonès , en clara referència al president del COE, Alejandro Blanco, que aquesta setmana ha refermat la seva disposició a tirar endavant la candidatura consultant directament a les parts del territori que vulguin participar.

El territori dividit

Des del territori, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, veu "responsable" la mesura adoptada pel Govern d'ajornar la consulta. En canvi, la plataforma Stop Jocs Olímpics ha tornat a exigir la "retirada immediata" de la candidatura. "Tots els diners que s'estan invertint en aquest despropòsit s'haurien d'invertir en infraestructures i serveis per la gent del Pirineu", ha indicat el portaveu Bernat Lavaquiol.

La CUP, per la seva banda, continua demanant "per sentit comú" que els JJOO no se celebrin i abandonar definitivament la proposta. També els comuns insisteixen que els Jocs no van enlloc. El seu portaveu, David Cid, ha indicat al Parlament que "no es pot fer una consulta sense conèixer el projecte, ni l'impacte econòmic i ambiental que té".