01:13

La signatura d'hipoteques es dispara un 24% el mes de març a Catalunya i s'assoleixen les xifres més altes de la darrera dècada.

L'eufòria compradora dels darrers mesos, que ha quedat en evidència amb els nous rècords en prop d'onze anys pel que fa a la concessió d'hipoteques podria veure's frenada ben aviat. Més del 70% són a tipus fix, el més alt de la sèrie històrica. Una tendència que començarà a canviar amb l'encariment de les hipoteques fixes.

Molts bancs ja han començat a aplicar una pujada davant un euríbor que per primer cop en sis anys ha deixat la taxa negativa. Tot plegat respon a la imminent pujada dels tipus d'interès per part del BCE.

Això pot portar a molts compradors a canviar la seguretat del tipus fix, molt baix fins ara, al risc del variable, si el diferencial continua creixent, com reconeixia fa una setmana el conseller delegat de Caixabank, Gonzalo Gortazar.



I també està comportant l'aparició de nous productes, com la hipoteca mixta. Els deu primers anys amb tipus fix i els deu següents amb tipus variable, com ha explicat a Ràdio 4, el gerent de la Cambra de Propietat de Barcelona, Òscar Gorgues.



L'import mitjà de les hipoteques a Catalunya és de 165.000 euros, per sobre de la mitjana estatal | Climent Sabater