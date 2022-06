Sus compañeros no se terminaban de creer su historia de amor, hasta el punto de hacer dudar a la audiencia de MasterChef. Que si ella no estaba enamorada de él, que si se trataba de una estrategia… Motivos de sobra tenían para dudar de su credibilidad, al menos, eso creían. Pero Eva y Jokin, los protagonistas de este romance, se han encargado de cerrar muchas bocas. Con un beso sellaron su relación públicamente en una prueba de exteriores, y ahora, tras la expulsión de la valenciana, la pareja da rienda suelta a su amor en redes sociales.

Los aspirantes tienen que lidiar con la distancia, ya que no viven en la misma ciudad. A pesar de todo, pasan mucho tiempo juntos. Este último fin de semana Eva ha visitado el País Vasco para pasar tiempo con su chico y acompañarle a una boda. Además, ¡ha conocido a sus suegros! Jokin ha querido compartir con sus seguidores lo feliz que está.

"Fin de semana espectacular en el País Vasco con mi amor. Por fin ha conocido a mi familia, amigos, Aizarnazabal y Zumaia. Hemos disfrutado muchísimo estos cuatro días, paseo por Zumaia y Aizarnazabal, boda con los amigos y comida y cena con mi familia. No puedo estar más contento de tener a la mejor chica del mundo a mi lado, es lo mejor que me haya podido pasar. Te quiero infinito, cariño", escribe Jokin en su última publicación.

A juzgar por las imágenes y los mensajes que comparten, parece que la pareja pasa por su mejor momento. Les volveremos a ver juntos en la gran final, en el reencuentro de todos los aspirantes, llegue o no llegue Jokin al duelo. Samantha estará ahí para enterarse de todas las novedades de la prensa rosa.

David, el más crítico con la pareja

Entre los aspirantes, ninguno creía en la relación de Eva y Jokin. Su amor nació en MasterChef, y fue creciendo hasta que ella fue expulsada. Para sorpresa de los concursantes, aquella separación forzosa no perjudicó a la pareja, que poco a poco se fue haciendo más fuerte. David, gran amigo de Jokin dentro del programa, fue uno de los más críticos. El asturiano no se fiaba de Eva y no quería que el vasco sufriera por su culpa. No se cortó ni un pelo en decir lo que pensaba cuando Jordi le preguntó.

"Yo no creo mucho en su relación, pero bueno, vamos a ver qué pasa”, respondía David. “Veo a Jokin bastante involucrado y creo que esta ‘relación’ lo está distrayendo de su objetivo", añadía. Sus palabras no fueron bien recibidas por Eva, que no daba crédito a lo que estaba escuchando. "El gestor del amor", decía ella aludiendo a David.

03.21 min Jokin y Eva apuestan por su relación... pero David no tanto

"Creo que mucha gente, no solo David, me juzgó sin ni siquiera conocerme. Muchos me han entendido cuando les he explicado la situación, pero David no quiere cambiar de opinión", lamentaba ella. ¿Qué pensará ahora el asturiano? ¿Habrá conseguido limar asperezas con Eva y poner fin a su rifirrafe?