¡Ay, campaneras!: las modernísimas canciones que escuchaban nuestras abuelas

Las buenas ideas tienen muchas veces su germen en el azar. La investigadora y escritora Lidia García tuvo la idea de crear un podcast durante el confinamiento. «Cuando comencé a grabar el programa desde mi casa no sabía cómo iba a ir la cosa. Sin embargo, tenía claro algo: que lo primero de todo era defender la alegría. Por eso elegí como sintonía este tema tan cantarín de Ochaíta, Valerio y Solano que cantaba mi amada Juanita Reina. Episodio tras episodio, ¡Ay, campaneras! fue creciendo. Y mi dicha con él. Mi dicha y mi pasmo, no os voy a engañar. Cómo iba yo a pensar que os embarcaríais conmigo de semejante manera en los entresijos de este mundo de cupletistas y bandoleros, de manolas y aguadoras, de mocitas que lo mismo suspiran en la reja que apuñalan al donjuán de turno... Esos retazos de un pasado que, en realidad, no es tan lejano y que dice mucho más de nosotros mismos de lo que pudiera parecer a primera vista.»

¡Ay, campaneras! se convirtió a continuación en un libro del mismo nombre, editado por Plan B, que ha redescubierto al público géneros musicales (coplas, cuplés, zarzuelas) mucho más modernos y transgresores de lo que podría parecer a primera escucha. Canciones sin pretensiones pero con ingenio que, en palabras de Lidia, «son la banda sonora de la vida de nuestras abuelas, la fiel compañera del barrer y el fregar, del pelar las patatas y poner el puchero al fuego. La melodía de la ropa recién tendía, del remiendo y la corrala, la sinfonía de los cuidados, el ritmo de las labores invisibles que sostenían y sostienen el mundo.»

Lidia García García (Montealegre del Castillo, 1989) se graduó en Humanidades por la Universidad de Alicante, y es investigadora predoctoral en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, con una tesis sobre estética camp y cultura popular española. También colabora en el programa Hoy empieza todo de Radio 3. «Como para cualquiera de mi edad, las folclóricas siempre fueron una presencia casi familiar. Aparecían cada dos por tres en la tele, ya fuera cantando, dando una entrevista o en la prensa del corazón. Lola Flores, Rocío Jurado, Marujita Díaz, Marifé de Triana, Isabel Pantoja... Una constelación fascinante de pendientazos, laca y poderío. De niña me quedaba embobada viéndolas.»

Son muchos los autores que con su talento literario han querido poner en evidencia la ridiculez de las convenciones sociales y la potencia emocional de las manifestaciones pop: Oscar Wilde, Aubrey Beardsley, Amanda McKittrick Ros, Noël Coward, Saki, Christopher Isherwood, Quentin Crisp, Álvaro Retana, Luis Antonio de Villena, Terenci Moix, Juan Goytisolo… El mismo espíritu que comparte ¡Ay, campaneras!, un paseo por historias de transgresiones femeninas, diferencias de clase social y ansia de libertad.