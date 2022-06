Las buenas ideas tienen muchas veces su germen en el azar. La investigadora y escritora Lidia García tuvo la idea de crear un podcast durante el confinamiento. «Cuando comencé a grabar el programa desde mi casa no sabía cómo iba a ir la cosa. Sin embargo, tenía claro algo: que lo primero de todo era defender la alegría. Por eso elegí como sintonía este tema tan cantarín de Ochaíta, Valerio y Solano que cantaba mi amada Juanita Reina. Episodio tras episodio, ¡Ay, campaneras! fue creciendo. Y mi dicha con él. Mi dicha y mi pasmo, no os voy a engañar. Cómo iba yo a pensar que os embarcaríais conmigo de semejante manera en los entresijos de este mundo de cupletistas y bandoleros, de manolas y aguadoras, de mocitas que lo mismo suspiran en la reja que apuñalan al donjuán de turno... Esos retazos de un pasado que, en realidad, no es tan lejano y que dice mucho más de nosotros mismos de lo que pudiera parecer a primera vista.»