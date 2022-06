Santiago Segura ha demostrado en infinidad de ocasiones que si algo le sobra es descaro y atrevimiento. Tanto a la hora de escribir y dirigir películas como la saga Torrente como a la hora de promocionar cualquiera de sus creaciones con sus ya míticas camisetas. Incluso le echó valor a los fogones de MasterChef Celebrity 3.

Pero si hay un momento en el que es difícil vencer la vergüenza es cuando surge la oportunidad de conocer a nuestros ídolos y referentes. En La Noche D las estrellas, hemos preguntado a nuestros invitados por iconos a los que hayan tenido ocasión de conocer en persona. Mientras Jedet nos habló de lo importante que fue para ella conocer a Lindsay Lohan, Santiago Segura nos contó un momento íntimo que compartió con Shirley MacLaine, una de las protagonistas de El apartamento, de Billy Wilder, y una de sus intérpretes favoritas cuando era niño.

10.12 min Gente despierta - Más grande que la vida - C.C. Baxter y 'El apartamento' - Escuchar ahora

Cuando coincidieron en Canarias, en el rodaje de una película, a Santiago Segura le avisaron de que “Shirley MacLaine era un poco especial, que no la molestase. Me fui directo a maquillaje y empecé a darle la chapa a la pobre mujer”, reconoce el director. La conversación debió ir bien, porque “al rato, me sonrió, me dijo que me arrodillase, se pintó los labios, me dio un beso en la calva y me dijo: esto es lo más cercano al sexo que he tenido en los últimos 15 años”.

02.59 min Shirley MacLaine tuvo con Santiago Segura su experiencia "más cercana al sexo en 15 años"

No sabemos si la veterana actriz tenía muy bajo el listón de lo que suponía para ella intimar, pero lo que sí es seguro es que quedó encantada con la experiencia: “Un año después, sacó un libro contando su experiencia en España y me dedicó una página, así que ya me puedo retirar”, recuerda Segura.