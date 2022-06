Jedet se ha convertido en una auténtica referente e icono de la comunidad LGTBI en nuestro país gracias a su activismo y su reivindicación de los derechos de las personas trans. Pero en La Noche D hemos querido que nos hable de quiénes han sido sus referentes en el mundo del arte y la cultura. Y de entre los varios iconos femeninos que ha señalado, no ha dudado en destacar a una por encima de todas: Lindsay Lohan.

Y no solo ha sido un referente para ella, sino que, además, fue precisamente un encuentro con la actriz y cantante estadounidense lo que hizo que su vida diera un giro radical. Por medio de un compañero de piso, Jedet consiguió una invitación para un evento al que iba a acudir Lindsay Lohan en Madrid. “No quería que me viera con una camisa y una barba, me afeité y me maquillé porque quería que me conociera como lo que yo aspiraba a ser”, nos explica la polifacética artista.

“No quería que me viera con barba y camisa. Quería que me conociera como lo que yo aspiraba a ser“

“Pasó a mi lado y me dijo: wow, you’re fucking amazing. Y pensé: si la que ha sido mi referente me ha dicho que soy increíble, ¿por qué voy a tener miedo?”, recuerda Jedet. Una alabanza y una reflexión que le llevaron a dar un paso inmediato, al día siguiente, sin más dilación: “fui a comprar faldas y vestidos, inicié mi transición, y hasta hoy”. Y no termina ahí su contacto con Lindsay Lohan, ya que su estilista, Alba Melendo, le hizo llegar a la estadounidense unas fotos de Jedet en el videoclip de Te arrepentirás. Al observar su transición, Lindsay le dijo que había sido un “bonito cambio” y que se alegraba mucho por ella.