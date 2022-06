Dades sobre l'estat ambiental de Catalunya: estem fent els deures?

Estem en un escenari d'alerta climàtica. Encara que un temporal no s'hagi empassat tota la costa del litoral català, l'aire de la ciutat no ens deixi respirar obligant-nos a dur mascareta per la contaminació o no tinguem racionalització d'aigua diària... A Catalunya hi ha signes evidents que aquest escenari va empitjorant.

Aquest diumenge 5 de juny, Dia Mundial pel Medi Ambient, es compleixen 30 mesos des que Catalunya va declarar l'emergència climàtica. El Govern de la Generalitat va aprovar un decret llei de mesures urgents que impulsava les energies renovables per "eliminar barreres administratives" per implantar-les i solucionar diversos aspectes de la Llei de Canvi Climàtic, aprovada l’1 d’agost de 2017 pel Parlament amb l’objectiu de reduir els gasos amb efecte d’hivernacle i afavorir la transició cap a una economia neutra en emissions.

Encara que difuminada per la pandèmia del coronavirus, la lluita està més present que mai a l'agenda política. Els futurs projectes com l’ampliació de l’Aeroport del Prat o la suspensió de la candidatura dels Jocs Olímpics han esgrimit raons mediambientals d'alguns actors per posicionar-se en contra.

Però, de quin escenari partim? Analitzem l'estat ambiental de Catalunya i els objectius dels pròxims anys respecte a emissions, energies renovables, residus i qualitat de l'aigua.

Reduir les emissions postpandèmia

L'article 133 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat la competència compartida en matèria d'energia, competència que inclou, en tot cas, el foment i la gestió de les energies renovables i de l'eficiència energètica. Segons dades de 2017, el cicle energètic (producció, transformació, transport, distribució i consum d'energia) representa el 72 % de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i el 87 % de les emissions de diòxid de carboni (CO 2 ).

Per una banda, la crisi del coronavirus i el confinament han fet disminuir les emissions. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) totals a Catalunya per a l’any 2020 s’estimen en 38,5 Mt CO₂, que suposa una reducció global del 12,4 % respecte de les emissions de l’any anterior. Si es comparen amb les xifres de 2005, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic xifra en una caiguda història de gairebé el 33 %.

Això, representa que per primera vegada, s'han situat els nivells de CO₂ per sota dels nivells de 1990. No obstant això, les dades oficials dibuixen un escenari més allunyat dels objectius.

L'objectiu de les emissions totals a Catalunya l'any 2020 respecte dels nivells de 1990 són d'un creixement màxim del 4 % respecte. Aquell any les emissions es van quedar un 1 % per sota dels valors que s'havien marcat, però igualment suposen un creixement d’un 2 %. Tanmateix, l’any 2020 va ser un any anòmal pel confinament i l’aturada global de la mobilitat. Per això, si es pren com a referència els anys anteriors, l’increment anual de les emissions respecte de 1990 se situa al voltant del 13 %.

Per tant, a Catalunya en un any de normalitat, i segons la tendència, se situa lluny d'assolir els propòsits marcats a la Memòria explicativa de la contribució prevista d'àmbit nacional de Catalunya (INDC), en què es marquen una reducció d’un - 27 % d’emissions de gasos GEH el 2030 respecte del 1990. Es més, la Llei d’emergència climàtica catalana estableix la necessitat de reduir les emissions globals al voltant del 45 % l'any 2030 respecte als nivells de 2010 i aconseguir unes emissions netes nul·les per a 2050.

De les emissions que Catalunya emet a l’atmosfera, les activitats encarregades del processament de l’energia en representen la majoria, és a dir, un 71 %. I alhora, són les que estan centrant les mesures a escala global per protegir l'atmosfera.

Dins de les activitats de combustió, el transport és el que més contribueix a les emissions de CO 2, en un 41,3 %, que són gairebé 12.000 tones. En aquesta línia, una de les mesures que ha pres el Govern central ha marcat que no es podran vendre vehicles que emetin CO 2 a partir de 2040.