El Dia Mundial del Medi Ambient és una iniciativa de les Nacions Unides que es commemora arreu del món des de fa més de 40 anys. Cada 5 de juny recordem que ens cal tenir cura del planeta i dels seus recursos naturals. Conscienciar la societat és un dels objectius de les principals institucions de cada país com també dels mitjans comunicació.



La consigna d'enguany ens recorda que tenim 'Una sola Terra'. Necessitem viure de manera sostenible, en harmonia amb la natura. A més, hem d'aconseguir grans canvis, tant per poítiques dels estats com per les petites eleccions quotidianes que ens portin a estils de vida més nets i ecològics.

Divulgar les solucions, proposar reptes

Des dels seus inicis, TVE Catalunya ha mirat els paisatges, les muntanyes, els boscos i les costes del país, la realitat de les persones que hi viuen i de les que en viuen. La pagesia, la ramaderia i la pesca formen una part molt important de l'economia catalana. I el medi ambient ha passat per èpoques pitjors que les actuals, quan veiem peixos, ocells i fins i tot llúdrigues a rius anys enrera tan contaminats com el Besòs. Ser actiu a favor de la natura sempre dona bons resultats. La Metro Ratpenats a les vinyes i el retorn de les llúdrigues Ver ahora Al camp, ja se sap que no es pot matar tot el que és viu. Els pesticides agressius maten insectes que imprescindibles per a la natura. És el que passa quan floreix la colza, i deixa el seu groc intens arreu del país: el control de les plagues mai no ha de malmetre el medi ambient. 01.41 min Els camps daurats que deixa la colza

Una altra iniciativa amb gran impacte és la proposada, pel que fa a la pesca, per la Generalitat i els biòlegs de la Universitat de Barcelona. Es van unir per crear un protocòl per detectar i regular l'anomenada pesca fantasma. Es tracta de recuperar els d'arts de pesca abandonats o perduts, que continuen pescant sense que ningú en tregui profit. Un fet que perjudica l'economia i sobretot el medi ambient, ja que aquestes xarxes malmeten el fons marí.



02.02 min La investigació de les institucions per poder regular la "pesca fantasma"



Tradicionalment, i gràcies al nostre clima privilegiat, el temps d'esbarjo de molts catalans es desenvolupa a l'aire lliure: escalada, senderisme, ornitologia, acampada o activitats al mar. Catalunya compta amb una àmplia la xarxa d'espais naturals protegits, vint indrets que de nord a sud i d'est a oest es un goig poder conèixer. A més, un és sota el mar: la Reserva Natural Integral de les Illes Medes, un santuari marí protegit per llei. Arxiu TVE Catalunya Submaristes restauren la gorgònia roja al fons de les Illes Ver ahora

La contaminació, el que més preocupa Recordeu quan es preocupava tant la capa d'ozó? A TVE Catalunya vam tractar el tema en un intens episodi de 'Debat 2': voliem saber com afecta el planeta i la salut de les persones. Ara ja no s'en parla tant, però les emissions d'efecte hivernacle i el CO2 que llancem a l'atmosfera continuen a nivells mot alts a Catalunya, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Arxiu TVE Catalunya Debat 2 - Ozó, un forat perillós Debat 2 sobre el deteriorament del medi ambient i el perill dell forat de la capa d'ozó, contaminació, sequera, indústries i productes contaminants... Ver ahora



L'actualitat va aparèixer en fums i recursos pel transport a un altre debat: el programa 'Obrim Fil' va tractar en profunditat com afecten als ciutadans les restriccions aplicades amb l'entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions (ZBE).



02h 28 min Obrim Fil - Debat sobre la mobilitat i la ZBE