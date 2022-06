La chef dominicana que revolucionó MasterChef siendo más dura que Jordi Cruz

María Marte es una de las más destacadas chefs de la cocina iberoamericana. Ganadora de dos estrellas Michellín, llegó a España desde Republica Dominicana con tan solo 24 años, decidida a hacerse una carrera de éxito en el mundo de la gastronomía y la cocina. Pero empezó por abajo. Su primer trabajo cerca de los fogones fue como friegaplatos en el prestigioso Club Allard de Madrid.

Invitada al programa La matemática del espejo, Marte habla con Carlos del Amor sobre el trabajo, el esfuerzo y la constancia que dedicó a su pasión. La búsqueda de la excelencia la hizo ascender rápidamente en las cocinas, hasta que logró demostrar su talento y fue revalidada con dos estrellas Michelín. En 2015 recibió el Premio Nacional de España a la mejor jefa de cocina y empezó a acaparar cada vez más focos mediáticos y en 2017 la vimos, por primera vez, en las cocinas de MasterChef.

Una chef de alta cocina, muy exigente

Si una cosa aprendió Marte durante sus inicios en el mundo de la cocina, es que nadie te regala nada. Cuando la chef dominicana fue llamada a participar en MasterChef 5, los aspirantes, entre ellos la concursante Miriam Pérez, Miri, se dejaron llevar por la cercanía y amabilidad de la cocinera, pero cuando los fogones se encendieron, y los concursantes se colgaron el delantal, la cocinera dejó de lado su dulzura para mostrar su lado más severo.

“Hace 14 años que vine a España y entré a fregar platos, esto apenas acaba de comenzar para ustedes, porque recuerden que es más difícil mantenerse que llegar”, les dijo. Marte dijo estas palabras antes de mostrarles el plato que debían elaborar en la prueba final. María, que no lo tuvo nada fácil para entrar en este mundo, también les dio un consejo: “Quien no se quiera esforzar y no tenga pasión y vocación por la cocina, lamentablemente, que se retire”.

01.06 min María Marte es una cocinera dominicana con dos estrellas michelín

Tras sus palabras y cuando el tiempo marcó el momento de la valoración de los platos por parte del jurado, Marta fue especialmente dura en sus críticas. ¡Más incluso que Jordi Cruz!, tal y como advirtieron varios espectadores en las redes sociales. Unos meses después, aquel mismo año, también la vimos en MasterChef Celebrity. En este caso, los aspirantes cuyos platos fueron sometidos a su escrutinio fueron los de José Corbacho y Patricia Montero, que se quedaron a las puertas de la final tras ser descalificados por el jurado, entre el que se encontraba la propia chef dominicana.

El plato se llamaba La isla bonita, un complejo plato de alta cocina que a Corbacho se le escapó de todas las maneras, pero que ha recordado con cariño en La matemática del espejo: “Llegó María con su sonrisa y su maravilloso plato, que era como un parque temático, y nosotros sufrimos, como se sufre en la final de MasterChef, pero guardo un grato recuerdo”.

Con todo, Marte reconoce que ella “nunca hubiese participado en un concurso así”, pero le gusta ver la competencia que hay, porque cada uno saca lo mejor cada uno”.