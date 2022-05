La benzina i l'alimentació tornen a disparar la inflació

L'escalada dels preus provocada per l’encariment de les matèries primeres i l’energia arran de la crisi d’Ucraïna no es modera. Després que a l'abril la inflació baixés una mica, fins al 8,3%, al maig la taxa interanual ha tornat a pujar 4 dècimes. La dada avançada de maig se situa, de fet, en el nivell més alt des de 1986.

La causa d’aquest nou repunt són, una vegada més, l'encariment de la benzina i de l'alimentació, que han empès 8 dècimes els preus en el darrer mes, segons les dades que ha donat a conèixer l'Institut Nacional d'Estadística. El que més preocupa és la inflació subjacent, que exclou la volatilitat dels aliments no elaborats i els productes energètics, i que també ha augmentat cinc dècimes fins al 4,9%, la dada més alta des de l'octubre del 1995.

Pròrroga del pla de xoc

Una escalada que el Govern espera que es vagi moderant durant els mesos vinents, tot i que la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, ha avançat des de Barcelona la intenció de prorrogar algunes de les mesures adoptades per pal·liar els efectes de la guerra sobre la inflació com els impostos que graven l’electricitat.

“�� El Govern prorrogarà les mesures per pal·liar els efectes de la guerra sobre la inflació.



�� Reyes Maroto avança a Barcelona la intenció d'allargar la rebaixa d'impostos sobre la llum | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/wj3xtUtOGK“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 30, 2022

De moment, encara no hi ha indicis sobre la resta de mesures com la rebaixa dels 20 cèntims sobre la benzina i que ha servit de poc per reduir la factura. Pel que fa a la factura elèctrica, aquest dilluns els preus s'han tornat a enfilar per sobre dels 200 €/MWh. La Moncloa està pendent de poder aplicar la coneguda com a excepció ibèrica que hauria de permetre reduir a la meitat el preu del mix de gas. Fa pràcticament dos mesos que està pendent del vistiplau de Brussel·les definitiu.