01:01

La inflació recupera la tendència alcista i al maig s'ha situat en el 8'7¿%, segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística.

Carburants i aliments han empès els preus, concretament vuit dècimes respecte a l'abril, fins a situar la inflació en el nivell més alt des de l'octubre de 1986. Davant la tendència alcista dels preus, el Govern espanyol ha anunciat que en pocs dies estendrà les mesures del pla de xoc de contenció de preus. L'anunci de la ministra d'Indústria a Barcelona, Reyes Maroto, no ha servit per concretat quines de les mesures prorrogaran.



La inflació subjacent, la que no té en compte aliments frescos ni energia, també es dispara, creix mig punt fins al 4'9 % la més alta des de 1995 | Climent Sabater