¿Eres realmente una persona altruista?

Hay personas a las que les sale ayudar a otras de manera natural, ya sea porque ayudar les sale del alma o porque realmente tiene un beneficio emocional para ellas. Sea de una forma u otra, lo más importante es prestar ayuda.

El sociobiólogo Robert Trivers acuñó el término 'altruismo recíproco' para referirse a que actuamos de manera altruista pensando que en algún momento esa ayuda nos vendrá de vuelta. A pesar de que sabemos que esto no es así, tendemos a confiar en ello. Sin embargo, este "buen karma" no suele ocurrir porque no todo el mundo es lo suficientemente agradecido cuando recibe ayuda.

La conducta prosocial se mantiene gracias a variables psicológicas como la admiración, el sentimiento de pertenencia o la empatía. En 'Para Todos La 2' la psicóloga Patricia Ramírez nos describe qué cinco puntos ayudan a fomentar el altruismo.

1. Empatía y responsabilidad moral Por un lado, la empatía es la capacidad de ponernos en el dolor y el sufrimiento de otra persona y con ello disparamos nuestra conducta altruista. Por otro lado, la responsabilidad moral es aquello que nosotros vamos formando a lo largo de la adquisición de nuestros valores y también el miedo a ser castigados por no ayudar a personas que sufren. ¿Sabías que al estimular la empatía durante el confinamiento por la pandemia, la gente se volvía más capaz de cumplir con las normas y con las restricciones?

2. Afabilidad Las personas afables son personas que buscan vivir y relacionarse con personas y entornos armoniosos, en equilibrio, amables. Evitan el conflicto por encima de todo y prefieren perder una batalla antes de tener un ambiente que pueda ser incómodo. Tienden a confiar en los demás y también son personas que, por encima de todo, bien interpretan la información que tienen alrededor.

3. Identificación y sentimiento de pertenencia Identificarte con ciertos valores o situaciones y tener un sentimiento de pertenencia favorece a potenciar el altruismo. Las personas solemos ser más altruistas cuando nos identificamos con lo que está pasando alrededor y lo sentimos como parte nuestra. Por eso, solemos ser más solidarios cuando el conflicto que tenemos cerca se identifica con nuestra cultura o con nuestra religión. Grupo de jóvenes voluntarios Getty Images/iStockphoto iStock

4. La superación de peligros ¿No te has dado cuenta a ustedes que cuando aparece la palabra crisis en una situación, a todos nos sale esa conducta altruista y tendemos a ayudar más?