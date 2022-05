¿Por qué Ouka Leele pintaba sus fotos?

La fotógrafa Ouka Leele, fallecida este martes con 64 años tras una larga enfermedad, siempre quiso ser pintora. Cuando era pequeña nunca pensó en dedicarse a la fotografía. En la academia de dibujo conoció a un compañero que iba a una escuela de fotografía y un día le acompañó al laboratorio. “Me encantó", decía Ouka Leele en el programa ‘Oficios de la cultura’ en 2009 y que puedes ver esta noche en La 2 a las 19:50h. Descubrió una disciplina que le fascinó y que acabó convirtiéndose en su profesión. ¿Sabías que se gastaba la paga que sus padres le daban en estudiar fotografía? En 2005, Bárbara Allende, este era su nombre real, acabaría recibiendo el Premio Nacional de Fotografía.

01.39 min Muere Ouka Leele, la fotógrafa de la movida

La artista llenó su primera exposición en Madrid. Por la ciudad colgó carteles con una pegatina fosforescente, como la de los circos, que ponía 'Por fin en Madrid las fotos de Ouka Leele'. En realidad, era la primera vez que exponía. Tenía 20 años. “Era puro marketing.”, señalaba. Años después, empezó a exponer en otros países como en el Festival de Fotografía de Arles en Francia y, más tarde, en Nueva York o Tokio.

“Un día me puse a pintar las fotos, no sé, fue mi necesidad de pintar“

Según explicaba Leele en el programa, en sus primeros años en Arles estaba muy bien vista como fotógrafa del blanco y negro y la consideraron como una revelación. Sin embargo, ella tenía la necesidad de experimentar y fusionar sus fotos con su otra pasión: la pintura. “Un día me puse a pintar las fotos, no sé, fue mi necesidad de pintar y como tenía como única herramienta de trabajo una cámara, me hizo mezclarlo.”, aseguraba.

Coloreando fotos Ouka Leele estuvo muchos años pintando sus imágenes en blanco y negro con acuarela. De hecho, fue una de las principales protagonistas de la Movida Madrileña por este tipo de fotografía. Todo el esfuerzo durante el revelado lo ponía en que todos los grises y negros fueran adecuados para luego poder pintar las fotos. Más tarde ampliaba la imagen físicamente y "la montaba en un aluminio para que estuviera muy lisa y ahí pintaba con acuarela". De pintar con acuarelas pasó a hacerlo con el ordenador. En 2009 estaba aprendiendo a usar el programa Photoshop: “Resulta que es que la gente sabe Photoshop, pero ya sé mucho de cómo pintar una foto. Entonces solo me faltaba saber qué herramientas había para pintar.”, comentaba en ‘Oficios de la cultura’.