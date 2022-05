L'Olympique de Lyon destrona el Barça (1-3)

L'Olympique de Lyon ha vençut per 1-3 el Barça a la final de la Champions League femenina disputada a Torí i ha destronat el Barça, que el defensava el títol aconseguit l'any passat a Goteborg i buscava el segon consecutiu. És el vuitè títol del conjunt francès, el que més n'ha guanyat a la història.

El partit s'ha torçat de seguida. El set vegades campió ha sortit a mossegar des del xiulet inicial, pressionant molt amunt i lluitant cada pilota dividida. En aquestes circumstàncies ha arribat el primer gol al minut 6. Una recuperació de pilota de Hegerberg que ha acabat amb un xut impressionant d'Henry per tot l'escaire fora de l'abast de Sandra Paños.

El Lyon mostrava així les seves habilitats físiques des de ben aviat i impedia que el Barça pogués posar en pràctica el seu joc més tècnic i de toc com li hauria agradat a les de Giráldez. La primera arribada de les blaugranes a l'àrea rival no s'ha produit fins al minut 10, mitjançant una rematada de cap de Marta Torrejón en un córner. Immediatament després el Barça ha disposat d'una molt bona oportunitat en una contra portada per Aitana Bonmatí i un xut gairebé a boca de canó de Jenni Hermoso, que ha aturat Endler.

Aquesta jugada i la lesió de Carpenter han trencat una mica el ritme a les franceses, cosa que ha aprofitat el Barça per assentar-se millor al camp i començar a arribar amb més perill a l'àrea del Lyon. Però l'equip comandat per Heberberg se sentia còmode esperant una pèrdua del rival i sortint al contracop. Així ha arribat la jugada del segon gol, una prolongació en segona jugada amb una centrada de Bacha des de l'esquerra rematada amb facilitat per Hegerberg.

Era el gol número 59 de la noruega, màxima anotadora històrica de la competició, el sisè de la temporada. I era la novena assistència de Bacha, i això que era el gran dubte a l'onze de Bompastor.

Faltava per aparèixer Catarina Macario per posar molt difícil la final al Barça. Passada la pausa d'hidratació, una altra vegada la pressió i les segones jugades han estat letals per al conjunt blaugrana. En aquesta ocasió Hegerberg ha assistit la seva companya perquè anotés el tercer a plaer.

La parella letal del Lyon podria haver sentenciat encara més el partit dos minuts després. Ara amb els papers invertits, passada de Macario a Hegerberg i rematada de la noruega que la portera del Barça ha tret amb qualitat.

Es portaven jugats gairebé 40 minuts i encara no havia aparegut la capitana del Barça i millor jugadora del món, Alexia Putellas. Al minut 41, però, una centrada de Hansen des de la dreta l'ha aprofitada la de Mollet per retallar distàncies i tornar l'esperança a una grada majoritàriament culer.

Es tracta del seu gol número 11 de la Champions, cosa que l'ha situat com la màxima golejadora d'aquesta edició de la Lliga de Campiones en solitari.

Poc futbol a la segona part Si la primera part ha estat trepidant i plena d'ocasions per als dos bàndols, la tornada al terreny de joc després del descans ha estat molt diferent. Giráldez ha intentat guanyar en poder ofensiu amb l'entrada d'Oshoala però l'equip seguia sense trobar-ne la seva millor versió. Les coses podien haver canviat cap al quart d'hora de la segona part quan Patri Guijarro ha fet un xut des del mig del camp intentant sorprendre la portera Endler que estava molt avançada. Hauria estat el gol de l'any i possiblement hauria ficat definitivament les blaugrana al partit però la pilota s'ha estavellat al travesser.



Endler ha necessitat que l'atenguessin i aquí ha començat una fase caracteritzada per les pèrdues de temps constants de les jugadores franceses. Giráldez ha intentat guanyar profunditat amb l'entrada de Martens i Cmogorcevic, primer, i de Claudia Pina, després, però el joc no era fluïd i les ocasions no arribaven. En el darrer quart d'hora les jugadores del Lyon han demostrat la seva experiència i han controlat perfectament els intents amb més fe que idees de les futbolistes del Barça. L'equip francès hauria pogut fins i tot marcar un quart gol amb una rematada de Hegerberg que, amb Paños ja superada, ha anat al pal.