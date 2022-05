Louis Armstrong, de la delincuencia al estrellato musical

‘Saber y ganar’ incluye, como ya sabrán los seguidores del programa, una prueba llamada ‘Descartando’ donde buscamos la respuesta correcta a una cuestión que se plantea y para la cual se dan cuatro opciones distintas. En esta ocasión hablamos de Louis Armstrong, el genio de la trompeta que sigue emocionando con sus majestuosas interpretaciones y de quien no se puede hablar sin pensar en la canción ‘What a Wonderful World’. Lo que muchas personas no saben es que la infancia de este músico no fue nada fácil y que antes de llegar al estrellato pasó varias veces por un reformatorio por los delitos que cometió, en sus primeros años de juventud, por las calles de Nueva Orleans. Conozcamos más sobre los primeros y duros años de vida que forjaron a una de las leyendas musicales de todos los tiempos.

Abandonado por su padre y víctima del racismo Louis Armstrong nació el 4 de agosto de 1901 en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, en el seno de una familia pobre asentada en un vecindario marginal de las afueras de la ciudad. Cuando era pequeño, su padre los abandonó, haciendo así que su situación económica fuese a peor y que tuviese que buscarse la vida desde su más tierna infancia. El pequeño Louis vagabundeaba por el barrio y trabajaba como chatarrero para contribuir a la economía familiar. Además, no hay que olvidar que en aquellos años el racismo estaba muy agudizado en Estados Unidos. Ya desde muy niño, el músico notó que le trataban de forma distinta hasta que llegó a comprender que el motivo era uno solo: su color de piel. Los episodios de racismo no los vivió solamente en su propia piel sino que también los experimentó con la familia de judíos para la que trabajaba. Los Karnofsky, procedentes de Lituania, tenían un comercio de chatarra y aceptaron a Louis, que tenía solo 7 años, como si fuese uno más de los suyos. “Yo tenía sólo siete años, pero podía notar el miserable trato que los blancos le daban a esta pobre familia judía para la cual trabajaba… de la cual aprendí cómo vivir una vida verdadera y con determinación”, escribió en sus memorias. El vínculo que se estableció entre ellos fue tan fuerte que el artista acabó llevando una estrella de David a modo de colgante e integró melodías idish en sus propias composiciones. Cuando el pequeño Louis quiso una trompeta porque había descubierto a las grandes bandas que tocaban por las calles de Nueva Orleans y quería asemejarse a ellos, fue el señor Karnofsky quien se la regaló.

Tonteos con la delincuencia La vida del pequeño Louis Armstrong no era nada fácil. Su madre, que tenía que trabajar para manternerlo a él y a su hermana, los dejaba al cuidado de su abuela, Josephine Armstrong, quien había vivido en sus carnes el extremo de la diferenciación racial: la esclavitud. Con un panorama como este, no es de extrañar que el niño comenzase a coquetear con asuntos turbios y que eso le llevase a la delincuencia. Louis Armstrong cometió varios delitos menores, como disparar al aire en una Nochevieja a los 11 años, y fue llevado en diversas ocasiones al Nueva Orleans Home For Colored Waifs, un reformatorio para niños negros que habían sido abandonados. Lo que no imaginaba aquel chiquillo es que en aquel lugar encontraría su vocación en la banda musical del centro. Comenzó tocando la corneta pero gracias al consejo del director del lugar se pasó a la trompeta.