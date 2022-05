Rosa Parks, la activista afroamericana que lo cambió todo desde un autobús

En el programa de hoy de ‘Saber y ganar’ el nombre de Rosa Parks ha cobrado protagonismo gracias a la prueba de la ‘Batería de sabios’. Cuando hablamos de esta mujer de origen afroamericano nos referimos a uno de los iconos que lucharon por los derechos civiles en Estados Unidos, una activista que ha entrado a formar parte de la historia mundial con una acción perpetrada desde el asiento de un autobús, lugar desde el cual consiguió cambiar las leyes hacia la población negra.

Protesta desde un autobús

Para comprender el significado de lo que ocurrió en aquel autobús hay que retrotraerse a 1955, concretamente al 1 de diciembre. En aquella época, dichos vehículos estaban divididos en dos con una línea en el suelo: la parte delantera era para que se sentasen los blancos mientras que la trasera era para los negros. De esta forma, no se mezclaban las razas, siguiendo las leyes y directrices de segregación que reinaban en aquellos días en América.

Rosa Parks, costurera de profesión y vinculada al activismo en pro de los derechos civiles habiendo sido militante de la NAACP y la Highlander Folk School, regresaba del trabajo y se acomodó en los asientos de en medio del bus, una zona que podían usar los negros si no había ningún blanco que los requiriese. En ese momento entró un joven blanco y el conductor hizo levantarse a los cuatro negros que estaban sentados, incluida Rosa. Sin embargo, ella no se movió.

El conductor le pregunto si iba a moverse, a lo que ella contestó “No, no lo voy a hacer”. Él respondió “bueno, si usted no se levanta voy a tener que llamar a la policía y hacer que la arresten”, una amenaza a la que Rosa contestó “puede hacer eso”. Los agentes de la ley llegaron al lugar y le preguntaron la razón por la que no se había movido. “¿Por qué todos ustedes están empujándonos por todos lados?”, lanzó ella, a lo que el policía le dijo “No lo sé, pero la ley es la ley y ahora está bajo arresto”.